Famalicão perde na Madeira (2-1) a segundos do final da partida

O Futebol Clube de Famalicão perdeu, este sábado à tarde, na Madeira, frente ao Nacional, por 2-1, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 14 minutos, por intermédio de Daniel Penha, que aproveitou um deslize de Rodrigo Pinheiro para se isolar e bater Carevic. O Famalicão respondeu na segunda parte, com um grande golo de Óscar Aranda, aos 56 minutos. O espanhol rematou de fora da área, colocando a bola junto ao poste, sem hipótese para Lucas França. A instantes do final da partida, com 94 minutos jogados, Labidi marca o golo que ditou a vitória dos madeirenses.

O próximo desafio do Famalicão será em casa, diante do Rio Ave, no dia 10 de março (segunda-feira).