A atleta famalicense é uma das convocadas para os Campeonatos da Europa de Corta-Mato, que terão lugar a 13 de dezembro, em Belgrado, na Sérvia. Ana Marinho vai representar Portugal no escalão sénior, juntamente com Mariana Machado, Solange Jesus e Laura Taborda.

Nesta competição, Portugal vai competir em seniores, sub-23 e sub-20, masculinos e femininos. Também vai competir em estafeta mista.

No passado domingo, Ana Marinho, que corre pelo S. Salvador do Campo, classificou-se em quarto lugar nos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato. A prova decorreu junto à Fortaleza de Valença, num terreno muito adverso para os atletas, mas a famalicense alcançou um bom desempenho no primeiro ano de sénior.