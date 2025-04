Famalicão: Ana Marinho corre este domingo nos europeus de estrada

O Futebol Clube de Famalicão venceu este sábado o Estoril Praia por 3-0, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da 29.ª jornada da I Liga. Os golos surgiram apenas na segunda parte, mas foram suficientes para garantir os três pontos.

O primeiro golo chegou aos 63 minutos, com Sorriso a protagonizar uma arrancada pela direita, culminando num remate que parecia inofensivo, mas que Joel Robles não segurou. Nove minutos depois, foi a vez de Sejk, servido por Sorriso, bater o guarda-redes estorilista e fechar as contas da partida. O marcador ficou fechado com o terceiro e último golo dos famalicenses, protagonizado por Gil Dias.

Apesar de uma primeira parte equilibrada, com oportunidades para ambos os lados, foi o Famalicão quem soube aproveitar melhor os momentos-chave do jogo. Com este triunfo, os famalicenses somam agora três vitórias consecutivas e aproximam-se dos lugares cimeiros da tabela, com 43 pontos, ocupando o 7º posto.