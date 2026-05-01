Famalicão: Ana Marinho é campeã nacional dos 10 mil metros

Esquema de droga nas redes sociais que passava por Famalicão termina com condenações até 9 anos

O Tribunal de Matosinhos condenou 10 dos 15 arguidos envolvidos numa rede de tráfico de droga que operava também em Vila Nova de Famalicão. As penas aplicadas vão de um ano e três meses até nove anos de prisão. Cinco dos acusados acabaram por ser absolvidos.

Segundo o Ministério Público, o grupo atuou entre novembro de 2023 e maio de 2024, utilizando um canal nas redes sociais para comercializar droga proveniente do sul de Espanha. Famalicão surge entre os vários concelhos abastecidos, a par de Barcelos e Viana do Castelo.

A estrutura criminosa seria liderada por dois elementos, sendo que um deles recebeu a pena mais pesada: nove anos de prisão efetiva. Ainda assim, vai aguardar o desfecho final do processo em liberdade, sujeito a medidas de controlo pelas autoridades.

As restantes condenações incluem penas suspensas, algumas superiores a quatro anos, ajustadas ao grau de participação de cada arguido.

No âmbito da operação, foram apreendidos 61 quilos de haxixe, armas, viaturas, telemóveis e cerca de 120 mil euros. As autoridades estimam que o grupo tenha movimentado mais de 700 quilos de haxixe, além de outras substâncias como cocaína, MDMA e cogumelos alucinogénios.