Famalicão: Ana Marinho é vice-campeã nacional

Na jornada sete da Liga BPI, o FC Famalicão empatou, na tarde deste sábado, a um golo com o Sporting. A divisão de pontos mantém as equipas separadas por apenas um ponto na classificação, com as visitantes a somarem 12 e as famalicenses 11.

Os dois golos foram apontados na primeira parte. Laís Araújo foi a autora do golo famalicense.

Na próxima jornada, marcada para o dia 4 de dezembro, o FC Famalicão joga em Braga.