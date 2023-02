Famalicão: Ana Marinho em quinto lugar nacional

A famalicense Ana Marinho conquistou, este domingo, um excelente quinto lugar nos 3000 metros nos Campeonatos Nacionais Absolutos, em Pista Coberta.

Acresce que a distância foi percorrida pela atleta do S. Salvador do Campo com direito a recorde pessoal, 9.40.06.

O campeonato nacional decorreu na Cidade de Pombal.