Na 72ª edição do Cross Internacional de Zornotza, prova com o nível de Ouro do circuito da World Athletics, realizado no País Basco, a atleta famalicense terminou no oitavo lugar. A prova contou com outras atletas nacionais e Ana Marinho foi a melhor classificado, cumprindo a distância em 31m47s; seguiram-se Stela Fernandes na 11ª, em 32m25s, e Beatriz Rios no 18º lugar, em 33m35s.

Likina Amebaw venceu pela terceira vez, cortando a meta em 28m43s, seguiram-se outras africanas que ocuparam os cinco primeiros lugares.