Famalicão: Ana Marinho foi a melhor sub-23 em Bilbau

Na manhã deste domingo, a atleta famalicense classificou-se em sexto lugar da geral feminina e foi a melhor sub-23 no Cross Internacional de Zornotza, no País Basco, Espanha.

Nesta prova que faz parte do circuito “gold” de corta mato, Ana Marinho cumpriu os 8.700 metros em 31m41s.

Ana Marinho representante a equipa do S. Salvador do Campo.

Nesta prova, realce para o segundo lugar da atleta do SC Braga Mariana Machado.