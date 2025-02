Famalicão: Ana Marinho foi quarta nos nacionais de pista curta

A atleta famalicense, que representa o S. Salvador do Campo, correu, este domingo, os 3 mil metros dos Nacionais de pista curta e terminou em quarto lugar.

Ana Marinho conseguiu, ainda, a sua melhor marca nesta distância, 9:27:68. Ainda nesta prova, outro famalicense, João Azevedo, da EARO, terminou no décimo sexto lugar.

Ontem, sábado, Ana Marinho classificou-se em quinto lugar nos 1500 metros, com recorde pessoal, 4:26:02, no decurso da primeira jornada dos Campeonatos Nacionais Absolutos de Atletismo que decorreram em Pombal. Já João Azevedo foi sétimo e com direito a recorde pessoal, 3:50:12.