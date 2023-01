Ana Marinho, da equipa S. Salvador do Campo, foi segunda classificada no sétimo Corta-Mato Eco Run de Paio Pires, no Seixal.

A atleta famalicense competiu com mais de mil atletas e consegui um bom desempenho, tal como tem evidenciado nas últimas provas. Recorde-se que recentemente sagrou-se campeã regional Norte, nos 3 mil metros, pista coberta.