Famalicão: Ana Marinho foi terceira no Matos Velhos

Na próxima segunda-feira, dia 14, às 11 horas, o Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão celebra o S. Martinho oferecendo um magusto aos famalicenses na Praça D. Maria II.

Segundo o presidente da Comissão Política Concelhia, «com esta iniciativa, queremos sensibilizar as pessoas para a importância de vivermos a nossa cidade e de cuidarmos do nosso tecido comercial e de todos os agentes que contribuem diariamente para uma cidade melhor».

Além da festa, este encontro tem uma mensagem de apoio aos comerciantes, frisa Eduardo Oliveira, porque «exercem um papel fundamental na cidade e no concelho», realça, em comunicado.

O líder do PS-Famalicão lamenta «os prejuízos que o comércio local teve com dois anos de obras na cidade». Na opinião de Eduardo Oliveira, «os famalicenses foram confrontados com obras na cidade que foram mal planeadas, prolongaram-se no tempo e custaram muito dinheiro público acima do previsto». Segundo Eduardo Oliveira, «teria sido possível fazer muito melhor, se a velha maioria municipal tivesse feito as obras em diálogo com todos».

O PS vai também celebrar o São Martinho na Casa do Povo de Lousado, com um magusto popular, aberto à população em geral, no próximo domingo, 13 de novembro, a partir das 16h00.

O evento é organizado pelas Mulheres Socialistas de Vila Nova de Famalicão e conta com o apoio da Concelhia do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão.

Haverá castanhas, comida, bebidas e animação popular.