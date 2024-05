Famalicão: Ana Marinho vence Corrida da Mulher

Inês Martins, uma famalicense do Grupo Infantil e Juvenil de Gavião, participou, esta semana, no concurso de seleção de mordoma do cartaz da Romaria d’Agonia.

A jovem conseguiu o feito de ter sido selecionada para as 20 finalistas que tiveram a honra de desfilar no palco do Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, para que depois se procedesse à seleção final.

A Inês envergou o traje de mordoma tipicamente vianense, da Areosa, freguesia de Viana do Castelo. Um traje com dezenas anos cujo lenço, usado por várias gerações, tem mais de um século. Com motivos relacionados com o mar, o traje da Areosa remete, sobretudo, para o trabalho do campo. O ouro é um componente fundamental no traje de mordoma e é, também, herança de várias gerações.

O projeto que levou Inês a este concurso teve a colaboração de várias pessoas / entidades, a começar pela Associação Amarcultura que promoveu a inscrição da jovem; do fotógrafo Tiago Carvalho, que realizou a sessão fotográfica que teve um papel decisivo para a seleção de Inês; da Casa São José (Viana do Castelo) que deu um apoio fundamental desde a primeira hora; de Rosa Gil, da freguesia da Areosa, pela cedência do traje, e pelo cuidado extremo com que vestiu e ‘ourou’ a Inês para a sessão fotográfica e para o desfile final.

Apesar de Inês não ter vencido, a sua participação entrará para a história, uma vez que foi a primeira famalicense a concorrer ao cartaz da Romaria.