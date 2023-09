Famalicão: Ana Marinho vence Grande Prémio Vila de Mira

A 23 de setembro, o Pavilhão Municipal de Vale São Cosme recebe a primeira edição do Torneio de Boccia DI (Desenvolvimento Intelectual) do Eixo Atlântico, com atletas da região Norte de Portugal e da Galiza.

O torneio é organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão juntamente com o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, e conta com o apoio da Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual (ANDDI). É financiado no âmbito do programa de cooperação Interreg España-Portugal, cofinanciado pela União Europeia.

Esta primeira edição vai ser apresentada esta quinta-feira, pelas 11 horas, na sala de conferências dos Paços do Concelho, com a presença do Secretário-Geral do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, Xoán Vázquez Mao, e do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Pedro Oliveira.