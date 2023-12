Quatro alunos tentaram violar um colega de 15 anos, no interior de um estabelecimento de ensino, em Vila Nova de Famalicão.

De acordo com as informações disponíveis, avançadas pelo Correio da Manhã, tudo terá acontecido no dia 9 de novembro. Dois estudantes agarraram a vítima à força enquanto que os restantes tentaram a violação. Um dos elementos registou o momento em vídeo.

Os alunos acabaram suspensos por quatro dias, tendo já regressado à atividade letiva.

Este é um caso que está a ser investigado pela Polícia Judiciária, informa a mesma publicação.