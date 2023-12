Famalicão: Ana Marinho vence S. Silvestre do Funchal

As ausências de Otamendi e Di Maria no Benfica não antecipam facilidades para o Famalicão que, esta sexta-feira, joga no Estádio da Luz. João Pedro Sousa reconhece «o valor inquestionável» dos dois argentinos, «mas para o seu lugar vão entrar outros jogadores, diferentes, que nos podem criar outros problemas». O técnico famalicense sentir-se-ia mais seguro com os dois campeões do mundo em campo, «pelo conhecimento que temos. Agora, estamos na dúvida do que poderá acontecer». No entanto, prosseguiu, «da nossa parte, o foco é o nosso plano de jogo que não vai variar em nada mediante estas ausências adversárias».

Antes da partida para Lisboa, no lançamento desta partida da décima quinta jornada da I Liga, o treinador do Famalicão recordou o jogo da Taça, contra o mesmo adversário. Na altura, e apesar da eliminação, a equipa apresentou qualidade, capacidade de trabalho e espírito para vencer, argumentos que têm que estar «sempre presentes». Amanhã, a história não será igual «porque esperamos diferentes dificuldades e vamos criar diferentes dificuldades ao adversário». Em suma, «a capacidade de disputar o jogo para ganhar tem que estar sempre presente».

E para vencer o Famalicão precisa de marcar golos, algo que não tem conseguido com a regularidade desejável. O treinador reitera que «temos que melhorar na finalização», mas a sua grande preocupação «é entrar com um plano bem definido, impor o nosso jogo, tal como fizemos na Taça de Portugal», embora reconhecendo que será difícil. «Vamos tentar marcar golos para vencer. Nem sempre assim acontece, mas temos trabalhado bem nesse sentido. Não abdicamos da nossa forma de jogar, embora com algumas variáveis, como aconteceu na partida com o Estoril».

O mercado de transferências está prestes a abrir. Sobre saídas, apesar do propalado interesse do Porto em Otávio, nada sabe, quanto a reforços diz que já falou com a administração da SAD. Quer reforços para a zona ofensiva, «porque precisamos de outro tipo de jogadores e temos tido algumas lesões». Esta necessidade, revela, não passa pela fraca pontaria, «mas com situações que analisamos e que podemos corrigir no plantel».