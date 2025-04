Famalicão: Ana Moura canta nos 24 anos da Casa das Artes

Carlos Carvalhal, treinador do SC Braga, teceu rasgados elogios ao FC Famalicão, e Hugo Oliveira retribui a deferência, mas não escondeu a ambição de vencer o jogo apesar «dos muitos problemas que o Braga nos vai colocar. Acredito que será um grande jogo de futebol», tal como aconteceu na primeira volta, com um 3-3 final.

Esta quinta-feira, na antevisão à partida que se disputa amanhã, a partir das 20h30, no Estádio Municipal, o treinador do Famalicão manifestou a certeza «de que será um jogo extremamente competitivo, porque o Famalicão olha para cada partida com a finalidade de meter o seu jogo e vencer».

Sobre a possibilidade do Famalicão, em caso de vitória, superar o recorde de quatro triunfos consecutivos em casa, que remonta a 1990/91, Hugo Oliveira avisa que «a ideia nunca é trabalhar para recordes. Trabalhamos para desenvolver o projeto e o processo. Se estivermos bem estamos mais próximo de vencer e é isso que queremos. Lutar pela vitória à nossa maneira, de forma competitiva». O Sp. Braga está no melhor momento da época e envolvido na luta por um lugar no pódio da I Liga, «mas também sabe que vai encontrar um Famalicão forte. Eles sabem não será fácil vencer aqui. Será um jogo de muito talento; espero que não seja muito agarrado e os nossos adeptos terão uma palavra a dizer», avisou.

Com esta partida, Hugo Oliveira cumpre uma volta ao serviço do clube «mas ainda há muito para fazer. Hoje o clube tem muito mais potencial do que aquele que pensava quando aqui cheguei. Temos crescido, mas há muito mais para crescer. Não estamos ainda no ponto a que devemos chegar e espero contribui para evolução do projeto, dos jogadores e do clube».