Famalicão: Ana Moura, Quatro e Meia, Rui Veloso e Toy na Festa da Flor, Antoninas e Artesanato

O novo boletim da Câmara Municipal – agora designado de efe – passa a ter periodicidade bimestral e surge em formal de jornal. A publicação já está a ser distribuída «com a ambição de ser um espaço que reflete a capacidade do território, das pessoas e dos projetos que constroem o presente e o futuro de Vila Nova de Famalicão», explica o Município.

O título – efe – está ligado à primeira letra da designação de Famalicão, «mas é também símbolo da fibra, do fulgor e da força que caracterizam o território».

As mudanças na publicação são muitas, mas nas 24 páginas «os famalicenses vão continuar a encontrar as últimas notícias sobre a atividade municipal e autárquica». O efe é, essencialmente, «uma publicação de valorização do território», explica o presidente da Câmara Municipal. No texto de abertura, Mário Passos, expõe que se trata de uma publicação que dá a conhecer os rostos e as histórias «de muitos outros protagonistas do dinamismo do nosso concelho», representativos «de um enorme esforço coletivo de uma comunidade que diariamente trabalha para o desenvolvimento e crescimento de Vila Nova de Famalicão».

Na edição de estreia, destaque para a conversa com famalicense Sofia Oliveira que, recentemente, conquistou o mais alto pódio do Kickboxing mundial, em Abu Dhabi.

O primeiro número revela, também, os nomes da música portuguesa que vão marcar as festas concelhias deste ano, explica as mudanças associadas ao novo serviço de recolha de lixo que entrará em vigor em março e acompanha investimentos em curso, como as novas instalações da Unidade de Saúde Familiar de São Miguel-o-Anjo e da Polícia de Segurança Pública. Há também espaço para mostrar a dinâmica das freguesias, a opinião dos cidadãos e conhecer o processo de produção das tradicionais amêndoas da Vieira.

Com esta nova publicação, o Município reforça o compromisso «de informar, envolver e valorizar a comunidade, projetando em cada edição o retrato de um concelho em desenvolvimento». A primeira edição do efe já está disponível em https://issuu.com/municipiodefamalicao.