Famalicão: Ana Moura, Quatro e Meia, Rui Veloso e Toy na Festa da Flor, Antoninas e Artesanato

Já são conhecidos os nomes dos artistas que vão marcar presença na Festa da Flor, em maio, nas Antoninas, no mês de junho, e na Feira de Artesanato e Gastronomia, em setembro.

Ana Moura, na Festa da Flor, a 9 de maio; Van Zee (5 de junho), Quatro e Meia (9 de junho) e Nena (13 de junho), nas Festas Antoninas; Rui Veloso (1 setembro), Toy (4 setembro) e Chico da Tina (5 setembro), na Feira de Artesanato são os “convidados” para animarem as principais festas do concelho.

Os concertos foram anunciados pelo município no efe, o novo boletim municipal que começou a ser distribuído esta quinta-feira.

Famalicão: Boletim Municipal tem novo nome e é editado em formato jornal

O novo boletim da Câmara Municipal – agora designado de efe – passa a ter periodicidade bimestral e surge em formal de jornal. A publicação já está a ser distribuída «com a ambição de ser um espaço que reflete a capacidade do território, das pessoas e dos projetos que constroem o presente e o futuro de Vila Nova de Famalicão», explica o Município.

O título – efe – está ligado à primeira letra da designação de Famalicão, «mas é também símbolo da fibra, do fulgor e da força que caracterizam o território».

As mudanças na publicação são muitas, mas nas 24 páginas «os famalicenses vão continuar a encontrar as últimas notícias sobre a atividade municipal e autárquica». O efe é, essencialmente, «uma publicação de valorização do território», explica o presidente da Câmara Municipal. No texto de abertura, Mário Passos, expõe que se trata de uma publicação que dá a conhecer os rostos e as histórias «de muitos outros protagonistas do dinamismo do nosso concelho», representativos «de um enorme esforço coletivo de uma comunidade que diariamente trabalha para o desenvolvimento e crescimento de Vila Nova de Famalicão».

Na edição de estreia, destaque para a conversa com famalicense Sofia Oliveira que, recentemente, conquistou o mais alto pódio do Kickboxing mundial, em Abu Dhabi.

O primeiro número revela, também, os nomes da música portuguesa que vão marcar as festas concelhias deste ano, explica as mudanças associadas ao novo serviço de recolha de lixo que entrará em vigor em março e acompanha investimentos em curso, como as novas instalações da Unidade de Saúde Familiar de São Miguel-o-Anjo e da Polícia de Segurança Pública. Há também espaço para mostrar a dinâmica das freguesias, a opinião dos cidadãos e conhecer o processo de produção das tradicionais amêndoas da Vieira.

Com esta nova publicação, o Município reforça o compromisso «de informar, envolver e valorizar a comunidade, projetando em cada edição o retrato de um concelho em desenvolvimento». A primeira edição do efe já está disponível em https://issuu.com/municipiodefamalicao.

 

Famalicão: Continental de Lousado produziu esta quinta-feira o pneu 450 milhões

A fábrica de Lousado da Continental produziu, esta quinta-feira, o seu pneu de 450 milhões, «marcando 35 anos de excelência em fabrico». O pneu fabricado é o PremiumContact 6 de 22 polegadas para Mercedes-Benz.

Com mais de 2.700 empregados — grande parte dos 3.700 que a Continental tem em Portugal –, a fábrica de Lousado tem intensificado o investimento em novas máquinas e na maior automatização.

Famalicão: Mulher de 35 anos ferida após colisão entre carro e mota

Uma mulher com cerca de 35 anos ficou ferida esta quinta-feira depois da colisão entre um carro e uma mota, na Rua das Quintães, na freguesia de Nine.

O alerta foi dado por volta das 12h11 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Riba d´Ave envia ao Conselho de Arbitragem lances polémicos da partida com o Turquel

A derrota do Riba d´Ave, na noite da passada terça-feira, em Turquel, provocou uma reação do clube famalicense sobre várias incidências que ultrapassam «o erro humano e colocam em causa a verdade desportiva, o respeito pelos nossos atletas e o trabalho diário de toda uma estrutura».

Em comunicado, a direção relata que a equipa «foi alvo de um conjunto de decisões que, além de erradas, revelaram uma dualidade de critérios absolutamente inaceitável num campeonato desta exigência. O lance que origina a 10.ª falta – e que dá o livre direto do 4‑3 a 40 segundos do fim – é apenas o exemplo mais gritante de um julgamento que nos penalizou de forma irreversível».

Para provar o que diz, o clube partilha vários vídeos que dão conta, por exemplo, de um stick na cara sem a sanção disciplinar adequada; rasteiras transformadas em “simulações”, penáltis por marcar, jogadores projetados contra tabelas sem qualquer ação disciplinar e, por último, a 10.ª falta num lance que dita o resultado final. «Tudo isto perante uma dupla de arbitragem onde um árbitro internacional, habituado aos maiores palcos, não conseguiu – ou não quis — impor critério, rigor e verdade às decisões do seu colega».

O Riba d´Ave enviou ao Conselho de Arbitragem uma exposição formal com todos os lances, pedindo uma análise rigorosa e medidas que impeçam que situações destas se repitam.

Famalicão: Equipa feminina visita Gil Vicente na tarde de sábado

Motivadas pela vitória, na jornada passada, sobre o Clube Albergaria, as jogadoras do FC Famalicão têm, este sábado, uma curta viagem até Barcelos. Às 15 horas, a contar para a sétima jornada da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão, jogam no Complexo Desportivo de São Martinho, com o Gil Vicente.

Na classificação, as equipas estão separadas por três pontos, com a equipa da casa a somar 8 pontos. O FC Porto, com 13 pontos, é o líder.

Faltam sete jornada para o final da prova. O vencedor sobre à Liga BPI, enquanto que o segundo e terceiro vão disputar o playoff de promoção.

Famalicão: Três empresas do mesmo grupo recebem reconhecimento de excelência empresarial

O Grupo Melo Sousa tem vindo a receber prémios locais e nacionais que distinguem a excelência do seu trabalho, a sua relação com os trabalhadores e clientes e com o ambiente.

Destaque para o Estatuto de PME Excelência 2024, atribuído, no início deste ano, à Melo Sousa Serralharia e à Interdive, que pertencem ao Grupo. Para a Melo Sousa e a Interdive, o reconhecimento reforça a solidez do Grupo e confirma que a estratégia seguida ao longo dos anos assente na qualidade, na inovação e na responsabilidade, coloca estas empresas entre as melhores do seu setor em Portugal. Reconhece que o Estatuto PME Excelência funciona, igualmente, como um selo de confiança junto de clientes, fornecedores e parceiros financeiros.

Entretanto, no final do ano de 2025, o Grupo Melo Sousa obteve um reconhecimento triplo atribuído pelo município de Famalicão no âmbito do Made In. Foram distinguidas três empresas do grupo: Melo Sousa na categoria de Sustentabilidade Social e Económica; a Interdive recebeu na categoria de Sustentabilidade Económica e a Lincut Laser (especializada em corte e quinagem a laser de alta precisão) em Sustentabilidade Social.

Para o Grupo Melo Sousa, este triplo reconhecimento representa não apenas a validação do trabalho desenvolvido ao longo de décadas, mas sobretudo o compromisso renovado com o futuro. Entre as iniciativas que levaram ao prémio de Sustentabilidade Social e Económica destaca-se a disponibilização de um ginásio próprio, a implementação da semana de quatro dias de trabalho para equipas deslocadas, programas de reconhecimento de segurança para trabalhadores sem sinistros, e formações regulares em áreas como literacia financeira e segurança no trabalho.

Recorde-se que a Melo Sousa Serralharia, empresa âncora do grupo, celebra em 2026 o seu 35.º aniversário. Fundada em 1991 por Manuel António Melo Sousa, a empresa consolidou-se como uma referência na construção metálica na região, oferecendo serviços especializados em estruturas metálicas, caixilharias, revestimentos de fachadas e coberturas, corte e quinagem de chapa por laser, e remoção certificada de materiais com amianto.