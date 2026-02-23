Famalicão: Ana Pereira foi sexta nos nacionais sub-20

O fim de semana desportivo para as equipas de formação do FC Famalicão, que competem nos campeonatos nacionais, saldou-se por duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipa sub-19 empatou, sem golos, na receção ao Santa Clara. No quinto lugar, o Famalicão soma 4 pontos em outras tantas partidas. Na próxima jornada, sábado, o Famalicão visita Vila Conde, para defrontar o Rio Ave.

No nacional sub-17, também apuramento de campeão, os famalicenses perderam, 1-0, em Guimarães, diante do Vitória. Já se jogaram quatro partidas e o Famalicão é sétimo, com 4 pontos. Na próxima jornada, domingo, recebe o Braga.

A equipa sub-16, no nacional da 2.ª divisão, apuramento de campeão, venceu, 2-0, nos Açores, o Santa Clara, com golos de Tomás Figueiredo e Rodrigo Bernardo. Está no terceiro lugar, com 11 pontos em seis partidas. Próxima jornada, domingo, receção ao Nacional.

Afonso Coutinho e Manuel Pinto deram a vitória à equipa sub-15 sobre a Académica de Coimbra. Com quatro jornadas disputadas na fase de manutenção, o conjunto famalicense é quinto, com 6 pontos. Na próxima jornada, domingo, visita o Salgueiros.