Famalicão: Ana Rita Rego conquista duas medalhas de prata no campeonato do mundo

Rui Faria apresentou oficialmente a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia da Lagoa. Na sessão, que decorreu no último sábado, 26 de julho, defendeu a conclusão do Parque de Merendas, a repavimentação das ruas em pior estado, a renovação do parque infantil e a requalificação do espaço desportivo ao lado da sede da Junta, incluindo a construção de balneários. O candidato anunciou, ainda, intervenções no cemitério, com novos arruamentos e columbários; mais apoio às associações locais, a expansão da rede pública de gás, a criação de uma infraestrutura desportiva descoberta e o incentivo ao investimento em habitação, com vista à atração e fixação de famílias na Lagoa.

«Juntos vamos garantir a todos mais e melhor futuro», afirmou Rui Faria, que teve o apoio do atual presidente da União de Freguesias de Avidos e Lagoa, António Gomes.

Mário Passos, candidato à Câmara, reiterou a importância da união em torno do projeto da coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’, afirmando que «Famalicão será um verdadeiro território da felicidade». Recebeu também elogios de Rui Faria que classificou o trabalho da Câmara como «sério, dedicado, audaz, proativo, com visão clara para o concelho e uma entrega total às freguesias e às pessoas».

Acompanhado pelos mandatários da candidatura, Pedro Faria e Daniel Antunes, Rui Faria garante ter o apoio de «uma equipa ambiciosa, dedicada e profundamente enraizada na freguesia» para construir «uma Lagoa mais forte, mais coesa e com ‘Mais Futuro’».