Ana Rita Rego conquistou medalhas de ouro e prata para Portugal no 7.º Europeu de Health Qigong, em Lignano Sabiadoro, que decorreu em Itália, entre 4 e 9 de novembro.

A única atleta ao serviço da Seleção Nacional de Qigong da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD esteve com atletas de 17 países.

Para a atleta, estes resultados deixam-na «feliz» e «muito orgulhosa com a superação alcançada em mais uma fase de vida particularmente desafiante, e pela consistência de resultados de excelência em competições internacionais em representação oficial de Portugal».

A atleta famalicense da Jing-She Escola de Wushu Kungfu de Famalicão continua a fazer história ao ser a atleta mais medalhada no desporto Qigong de sempre em Portugal.

Perante estes resultados, agradece ao seu treinador Alexandre Oliveira «pelo pilar fundamental que é e por sempre acreditar no meu espírito resiliente».

Desta forma, Ana Rita Rego acrescenta mais duas medalhas europeias ao seu currículo, que conta assim com 3 Ouros Mundiais (Japão 2023, Holanda 2017 e Portugal 2015), 7 Ouros Europeus (Itália 2026, 2 na Áustria 2024, 2 em Inglaterra 2018 e 2 em França 2016), e 6 Pratas Mundiais (Canadá 2025, Japão 2023, Austrália 2019, e Portugal 2015), 1 Prata Europeia (Itália 2026).

A atleta teve ainda a oportunidade de participar de um curso master de formação avançada que incidiu sobre uma nova rotina do Health Qigong, focada na saúde e exercício da coluna vertebral.