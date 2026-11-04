A atleta da Jing-She Escola de Wushu Kungfu de Famalicão, Ana Rita Rego, está ao serviço da Selecção Nacional de Qigong da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, no 7º Campeonato da Europa de Health Qigong, que começa esta quinta-feira e termina no domingo, em Lignano em Itália.

Ana Rita vai competir nas provas individuais Yi Jin Jing (Forma de transformação dos músculos e tendões) e Wu Qin Xi (Forma dos Cinco Animais), no escalão >39 anos. A comitiva portuguesa integra a atleta e o chefe de equipa, também seu treinador, Alexandre Oliveira, diretor das Seleções Nacionais.

A famalicense tem seu currículo internacional 6 ouros em europeus (Áustria 2024, Inglaterra 2018 e França 2016), 3 Ouros Mundiais (Japão 2023, Holanda 2017 e Portugal 2015), igual número de medalhas de prata em mundiais (Canadá 2025, Japão 2023, Austrália 2019, Portugal 2015) e um bronze mundial (Austrália 2019). Ana Rita Rego é a atleta mais medalhada do País, em ouros e restantes medalhas internacionais no desporto Qigong, «contribuindo de forma determinante para o espólio federativo nacional em representação oficial de Portugal e elevando, uma vez mais, a representação da escola Jing-She e do Município de Famalicão», regista, em comunicado, a Associação Desportiva de Wushu JING-SHE.