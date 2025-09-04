Famalicão: Ana Sofia vence o XII Concurso de Fado Amador

Na noite desta quarta-feira decorreu a final do XII Concurso de Fado Amador de Famalicão, promovido pela ACAFADO – Associação Cultural & Artística Famalicão Fado, cuja vencedora foi Ana Sofia.

O concurso, integrado na Feira de Artesanato e Gastronomia, também distinguiu Arisberto Guia (2.º lugar), Elsa Ribeiro (3.º lugar), José Reis (4.º lugar) e Artur Santos (5.º lugar), segundo a decisão do júri constituído por Patrícia Costa, Filipe Fernandes, Sérgio Marques e Diogo Aranha.

A final contou com o acompanhamento musical de João Martins (guitarra portuguesa), João Araújo (viola de fado) e Filipe Fernandes (baixo acústico). O festival recebeu como convidada especial a consagrada fadista Ana Sofia Varela, acompanhada por Miguel Amaral (guitarra portuguesa) e João Araújo (viola de fado), num momento de grande celebração da canção portuguesa.

No encerramento, além dos prémios monetários atribuídos, todos os participantes foram distinguidos com lembranças alusivas ao evento.