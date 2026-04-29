Concelho, Política

Famalicão: “Anda daí” ao PCP para falar da Segunda Guerra Mundial

A quarta sessão do ciclo “Anda daí”, uma organização da Comissão Concelhia do PCP decorre na tarde deste sábado, 2 de maio, a partir das 15 horas, no Centro de Trabalho do partido. O encontro é, desta vez, dedicado à Segunda Guerra Mundial.

Dando continuidade ao percurso das edições anteriores, é proposto o diálogo sobre um dos períodos mais marcantes da História recente, abordando as principais causas que estiveram na origem do conflito, «bem como as suas consequências políticas, económicas e sociais à escala global, nomeadamente no que diz respeito à arquitetura de segurança do pós-guerra, que (ainda) define a dialética entre a diplomacia, a paz e a guerra que marca as relações internacionais na atualidade», explica o PCP:

Com o Anda Daí #4, a concelhia comunista reafirma o seu compromisso «com a preservação da memória histórica e da intervenção cívica que, mais do que nunca, é necessária para que, através da elevação progressiva da consciência social e política do nosso povo, se possa materializar, no futuro, um mundo melhor e mais justo».

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Famalicão: Companhia Nacional de Bailado com estreia absoluta na Casa das Artes

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) vai estrear o programa “Only Duos” na Casa das Artes de Famalicão no dia 22 de maio, às 21h30, no grande auditório.

Segundo a Lusa, “Only Duos” é um programa da CNB concebido exclusivamente para circulação nacional, centrado na «força e intimidade do encontro entre duas presenças em palco» e reunirá criações de diferentes coreógrafos que atravessam linguagens do clássico ao contemporâneo entre 22 de maio e 13 de junho.

Estão incluídas três obras: “O Espetro da Rosa”, do coreógrafo Michel Fokine; o dueto do bailado “Le Parc”, de Angelin Preljocaj, e “Swan Lake Dream”, de Filipe Portugal.

O ciclo “Only Duos”, que propõe uma leitura transversal da dança, através de peças autónomas nesse estilo, foi criado para reunir peças «marcadas pela emoção, tensão e cumplicidade entre intérpretes, num diálogo físico que evidencia a expressividade e a intensidade da dança a dois», sublinha a companhia.

Recorde-se que a Casa das Artes de Famalicão está a celebrar 25 anos de atividade, e durante este tempo programou milhares de espetáculos de diferentes géneros artísticos e soma mais de 1,5 milhões de espetadores.

Famalicão: Emília Pinto vence na 2.ª divisão e sobe à 1.ª

A equipa da Associação de Boccia Luís Silva venceu o Campeonato Sénior Individual, zona Porto, da 2.ª divisão. Na prova realizada esta terça-feira, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o grande destaque vai para Emília Pinto que se sagrou campeã e, deste modo, reservou um lugar na fase final nacional, a realizar em Leiria, e sobe à 1.ª divisão.

Para além de Emília Pinto, a equipa famalicense esteve na Póvoa de Varzim com mais quatro atletas.

Famalicão: Tudo ou nada na luta pela manutenção no nacional de futsal

A equipa de futsal do FC Famalicão tem, no próximo sábado, 2 de maio, um jogo decisivo (e último) para o seu futuro no campeonato nacional. Recebe, às 16 horas, no Pavilhão Municipal, a AD Fundão, partida de entrada livre, mas com obrigatoriedade de levantar bilhete.

O conjunto de Hugo Oliveira prepara o jogo da última jornada com apenas uma baixa, já prolongada: Diogo Tavares, ainda a recuperar de uma rotura de ligamentos do joelho.

O FC Famalicão tem obrigatoriamente de vencer o seu jogo e, a partir daí, poderá fazer contas para assegurar a manutenção.

Na última jornada, há confronto entre Elétrico e Caxinas, já a equipa da Quinta dos Lombos defronta o Rio Ave.

Caso exista igualdade pontual, o FC Famalicão pode assegurar a manutenção por ter vantagem no confronto direto com todas as equipas, mas no máximo conseguirá chegar ao décimo lugar. Os famalicenses somam 16 pontos, estando na última posição da tabela.

Recorde-se Famalicão e Fundão já se encontraram duas vezes na presente época. Para o campeonato, na jornada 11, perdeu 2-1, e em janeiro, para a Taça da Liga, nova derrota, 6-3.

Tiago Torres

Famalicão: Festival Internacional de Órgão passa por Bairro, Fundação Cupertino de Miranda e Ribeirão

A 11.ª edição do FIO – Festival Internacional de Órgão arranca em Guimarães, no dia 16, na Igreja da Colegiada da Nossa Senhora das Oliveiras, às 21h30. O concerto conta com o Coro da Câmara da Universidade do Minho, Yudania Gómez Heredia ao órgão e direção de Janete Ruiz. A maestrina é a que dirige a orquestra da tour de Rosalía.

O FIO, evento único a nível nacional, passa por Famalicão, Santo Tirso e, este ano, também por Guimarães. Decorre entre 16 e 31 de maio, com 41 músicos e artistas de Portugal, Espanha, Itália e Cuba.

No dia 22 de maio, às 21h30, o FIO chega a Famalicão, mais precisamente à Igreja de São Pedro de Bairro, cujo grande órgão de tubos foi instalado pela JMS Organaria e inaugurado em setembro do ano passado. O programa conta com a organista italiana Ilaria Centorrino. Este concerto traça um percurso coerente centrado na influência italiana na música para órgão alemã entre os séculos XVII e início do século XVIII, ilustrando como uma linguagem musical nascida em Itália — sobretudo a do concerto e das formas baseadas em ostinato — foi absorvida, transformada e reinterpretada por alguns dos mais importantes compositores da Europa setentrional.

Sábado, 23 de maio, o concerto realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão, às 21h30. Este programa celebra o centenário do icónico filme “O Fantasma da Ópera” (1925), uma obra-prima do cinema, dirigida por Rupert Julian e baseada no romance de Gaston Leroux. O objetivo é proporcionar ao público a experiência da interpretação em direto de uma banda sonora interpretada pelo órgão, instrumento que desempenhava um papel crucial em algumas salas de cinema da época, proporcionando a atmosfera dramática e envolvente que acompanhava as projeções. O concerto será protagonizado pelo organista português André Ferreira, que executará músicas e realizará improvisações ao órgão para evocar a intensidade emocional e o suspense que marcaram o filme, uma história de amor, obsessão e mistério ambientada na Ópera de Paris. O evento não só homenageia o centenário desta obra cinematográfica pioneira, como também resgata a tradição da música em direto como parte integrante da experiência do cinema mudo.

O FIO termina a sua passagem por Famalicão no domingo, 24 de maio, às 17h00, com um concerto dos espanhóis Miriam Cepeda no órgão da Igreja de Ribeirão e Luis Alberto Requejo no clarinete. O programa oferece ao público diálogos musicais entre os continentes europeu e americano, contemplando obras diversas como Rigoletto – fantasia de concerto, arranjo de Luigi Bassi a partir de motivos da ópera homónima de Giuseppe Verdi; Cantilena, das Bachianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos; Tango, de Astor Piazzolla; e improvisação sobre um canto basco de Eduardo de Gorosarri, composto a partir de uma melodia popular basca, entre outras.

Organizado pela Tagus – Atlanticus Associação Cultural e pela empresa JMS Organaria, este ano apresenta oito concertos. A entrada é gratuita, mas limitada às capacidades dos espaços.

Famalicão vence no Seixal, mas volta a terminar Liga Revelação no 2.º lugar

A formação de Nikola Popovic deslocou-se, esta terça-feira, até ao Benfica Campus, na última jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação e venceu por 1-2.

O FC Famalicão adiantou-se no marcador à passagem do minuto 26, com um golo de Rudi Almeida; o Benfica reagiu no início da segunda parte, mas os famalicenses viriam mesmo a vencer com um autogolo de Vladimir Mendes.

Apesar da vitória famalicense, o título seguiu para Viseu que, nesta jornada, empatou com o Leixões 0-0, igualdade que viria a revelar-se importante; os viriatos acabaram com 32 pontos, mais um que o Famalicão.

Esta é a terceira vez que o FC Famalicão termina na segunda posição, onde já tinha ficado nas épocas 2024/2025 e 2022/2023.

Segue-se, ainda, a presença na Taça Revelação, ainda sem adversário definido.

Tiago Torres

Famalicão: Atleta do Riba d´Ave vence título distrital de solo dance

Margarida Oliveira, natural da freguesia de Delães, venceu o campeonato distrital de solo dance, no escalão de iniciados. A atleta da secção de patinagem artística do Riba d´Ave HC alcançou o título no decurso do Campeonato Distrital de Patinagem Artística, organizado pela Associação de Patinagem do Minho.

A Margarida obteve 71,62 pontos numa prova que reuniu atletas de vários clubes da região. A jovem atleta já estava apurada para o Campeonato Nacional de Solo Dance.

O clube manifesta «o enorme orgulho nesta conquista» que, do seu ponto de vista, resulta da «dedicação e paixão» de Margarida Oliveira e do trabalho da equipa técnica, bem como do apoio da família.