Famalicão: “Anda daí” ao PCP para falar da Segunda Guerra Mundial

A 11.ª edição do FIO – Festival Internacional de Órgão arranca em Guimarães, no dia 16, na Igreja da Colegiada da Nossa Senhora das Oliveiras, às 21h30. O concerto conta com o Coro da Câmara da Universidade do Minho, Yudania Gómez Heredia ao órgão e direção de Janete Ruiz. A maestrina é a que dirige a orquestra da tour de Rosalía.

O FIO, evento único a nível nacional, passa por Famalicão, Santo Tirso e, este ano, também por Guimarães. Decorre entre 16 e 31 de maio, com 41 músicos e artistas de Portugal, Espanha, Itália e Cuba.

No dia 22 de maio, às 21h30, o FIO chega a Famalicão, mais precisamente à Igreja de São Pedro de Bairro, cujo grande órgão de tubos foi instalado pela JMS Organaria e inaugurado em setembro do ano passado. O programa conta com a organista italiana Ilaria Centorrino. Este concerto traça um percurso coerente centrado na influência italiana na música para órgão alemã entre os séculos XVII e início do século XVIII, ilustrando como uma linguagem musical nascida em Itália — sobretudo a do concerto e das formas baseadas em ostinato — foi absorvida, transformada e reinterpretada por alguns dos mais importantes compositores da Europa setentrional.

Sábado, 23 de maio, o concerto realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão, às 21h30. Este programa celebra o centenário do icónico filme “O Fantasma da Ópera” (1925), uma obra-prima do cinema, dirigida por Rupert Julian e baseada no romance de Gaston Leroux. O objetivo é proporcionar ao público a experiência da interpretação em direto de uma banda sonora interpretada pelo órgão, instrumento que desempenhava um papel crucial em algumas salas de cinema da época, proporcionando a atmosfera dramática e envolvente que acompanhava as projeções. O concerto será protagonizado pelo organista português André Ferreira, que executará músicas e realizará improvisações ao órgão para evocar a intensidade emocional e o suspense que marcaram o filme, uma história de amor, obsessão e mistério ambientada na Ópera de Paris. O evento não só homenageia o centenário desta obra cinematográfica pioneira, como também resgata a tradição da música em direto como parte integrante da experiência do cinema mudo.

O FIO termina a sua passagem por Famalicão no domingo, 24 de maio, às 17h00, com um concerto dos espanhóis Miriam Cepeda no órgão da Igreja de Ribeirão e Luis Alberto Requejo no clarinete. O programa oferece ao público diálogos musicais entre os continentes europeu e americano, contemplando obras diversas como Rigoletto – fantasia de concerto, arranjo de Luigi Bassi a partir de motivos da ópera homónima de Giuseppe Verdi; Cantilena, das Bachianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos; Tango, de Astor Piazzolla; e improvisação sobre um canto basco de Eduardo de Gorosarri, composto a partir de uma melodia popular basca, entre outras.

Organizado pela Tagus – Atlanticus Associação Cultural e pela empresa JMS Organaria, este ano apresenta oito concertos. A entrada é gratuita, mas limitada às capacidades dos espaços.