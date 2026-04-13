Famalicão: “Anda Daí” do PCP resgata memórias e permite partilha de experiências

A terceira sessão do ciclo “Anda Daí”, promovida pelo Partido Comunista Português, possibilitou a partilha de experiências e o diálogo entre gerações; permitiu não só recuperar histórias e vivências, mas também refletir sobre as transformações verificadas ao longo do tempo e os problemas que persistem. Foi, também, uma oportunidade para a reflexão crítica.

O PCP garante que esta edição permitiu tornar público um conjunto significativo de registos do vasto arquivo da organização concelhia, que retratam diferentes períodos da vida social, política e laboral do concelho e do país.

Na perspetiva do PCP, a iniciativa reforça «a importância da preservação da memória histórica enquanto instrumento de consciência social e intervenção cívica».

Paralelamente, o “#3 Anda Daí” manteve a sua dimensão de debate informal, abordando questões centrais como «o aumento do custo de vida, os baixos salários, a precariedade laboral e o acesso à habitação, reafirmando o compromisso do PCP com a defesa dos direitos dos trabalhadores e das populações».

A “#4 Anda Daí” será no dia 2 de maio, dedicada ao tema da Segunda Guerra Mundial, onde serão abordadas as suas principais causas e consequências, numa perspetiva de análise histórica e reflexão.