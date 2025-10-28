Famalicão: André Carvalho vai pedalar pela Aviludo-Louletano

O ciclista famalicense é o mais recente reforço da equipa Aviludo-Louletano.
Com uma vasta experiência internacional, «André traz consigo um percurso sólido e uma enorme dedicação à modalidade. A sua presença será, sem dúvida, uma mais-valia, aportando experiência, garra e ambição para alcançar grandes resultados na nova temporada», escreve a equipa nas redes sociais.
Na época passada, André Carvalho, de 27 anos, representou a Efapel Cycling, depois de cinco épocas internacionais, três das quais na World Tour.
