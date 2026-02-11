Famalicão: André Moreira vai jogar na Grécia

O guarda-redes famalicense, de 30 anos, é reforço para a baliza da equipa grega do Volos NFC.
André Moreira, que começou no extinto GD Ribeirão, chegou a ser contratado pelo Atlético de Madrid, tendo sido posteriormente emprestado a vários clubes. União da Madeira, Belenenses, Braga, Aston Villa e Feirense foram alguns dos clubes que representou. Também passou pelos suíços do Grasshoppers e, recentemente, no Al Raed, clube saudita.
O guarda-redes conta com 18 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.