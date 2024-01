Famalicão: Andrea Mirón quer começar a segunda volta com vitória

Famalicão: Parque da Devesa recebe primeira jornada do Regional de Orientação do Desporto Escolar

O Parque da Devesa é palco da primeira jornada do Campeonato Regional Norte de Orientação do Desporto Escolar. A prova, com concentração junto ao anfiteatro, disputa-se este sábado, entre as 10h30 e as 12 horas e as 14h30 e as 16 horas.

A organização é da responsabilidade da Coordenação Local do Desporto Escolar de Braga (CLDE Braga) e do .COM-Clube de Orientação do Minho e conta com a colaboração do Agrupamento de Escola Padre Benjamim Salgado, da Associação Vento Norte e do Município de Famalicão.