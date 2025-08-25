Concelho, Política

Famalicão: Ângelo Ferreira é candidato da IL à União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei

Ângelo Ferreira é o candidato da Iniciativa Liberal à União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei. As prioridades do jovem de 21 anos passam por garantir freguesias mais limpas, com melhor iluminação, com um tecido associativo mais forte e mais participação dos cidadãos nas decisões.

Licenciado em Direito, pela Universidade do Minho, Ângelo Ferreira está ligado a várias associações como Corpo Europeu de Solidariedade, PASEC e Grupo de Jovens de Jesufrei.

Em comunicado, o candidato, natural de Jesufrei, defende que a Junta de freguesia tem de ser pautada pela «transparência e fazer as escolhas acertadas no que toca ao gasto de dinheiros públicos». Apresenta como medida urgente a criação de um centro de convívio social «que possa trazer um maior bem-estar aos idosos da sua comunidade, pensando a união de freguesias como um todo e procurando dar uma nova vida às sedes das juntas».

Paulo Ricardo Lopes, candidato à Câmara, explica que Ângelo Ferreira encaixa no perfil Iniciativa Liberal, ou seja, é uma combinação «de juventude, ambição e uma enorme capacidade de iniciativa. Se há algo que o caracteriza é a vontade de fazer o melhor pela sua terra», realça.

Famalicão: Escolinha do FC de Famalicão com inscrições abertas

O “Fama”, a mascote do Futebol Clube Famalicão, dá rosto à Escolinha de Futebol do Futebol Clube Famalicão, que abre portas durante o mês de setembro, no Parque Desportivo de São Cláudio, com inscrições limitadas e abertas aos jovens dos 6 aos 13 anos, nascidos entre 2013 e 2018.

Quem quiser experimentar, deverá contatar os serviços da Academia do FC Famalicão, através de e-mail no endereço escolinhadofama@fcfamalicao.pt, e depois apresentar-se nos treinos no mês de setembro munidos de t-shirt, calção, meias, caneleiras e chuteiras com pitons de borracha.

Os treinos vão decorrer nos dias de segunda, terça e quinta-feira.

A Escolinha de Futebol garante «uma formação adequada de acordo com o seu desenvolvimento, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de poderem treinar e jogar».

 

Famalicão: Caminhada das 3 Capelas em Joane

Na tarde do dia 21 de setembro, a partir das 15 horas, realiza-se a Caminhada das 3 Capelas. O local de saída e chegada é na igreja de Joane, com passagem pelas capelas de São Bento, Santos Passos e Senhora da Carreira.

As inscrições, até 14 de setembro, podem ser feitas na igreja paroquial, no final das missas de fim de semana. E-mail: caminhada3capelas@gmail.com

O preço da inscrição é de 4 euros até aos 12 anos, subindo para 6 euros a partir desta idade.

Cada participante tem direito a um kit composto por uma t-shirt e lanche.

As receitas do evento revertem a favor do Espaço de Convívio Paroquial.

 

Famalicão: Workshop de dança para maiores de 40 anos na Casa das Artes

A Casa das Artes promove, a 17 de setembro, o ateliê de dança “hOLD” para maiores de 40 anos. Aberto à comunidade, este workshop decorre entre as 18h15 e as 20h45, com a coordenação de São Castro e Teresa Alves da Silva. As inscrições podem ser apresentadas pelo correio eletrónico (casadasartes@famalicao.pt).

São Castro e Teresa Alves da Silva são as bailarinas-intérpretes profissionais que protagonizam o espetáculo “hOLD”, em estreia no espaço cultural famalicense, na noite do dia 20 de setembro, às 21h30, no grande auditório.

Trata-se de um espetáculo que aborda o envelhecimento que se desdobra em múltiplas dimensões — física, psicológica, social e cultural. “hOLD” parte da experiência das duas bailarinas, ambas perto dos 50 anos, que propõem uma escuta sensível sobre o envelhecimento, não apenas como questão biológica, mas como construção social com implicações éticas e existenciais.

Famalicão: Equipa de futsal derrotada pelo Ferreira do Zêzere

Ao final da tarde do passado sábado, o FC Famalicão perdeu, 5-0, com o Ferreira do Zêzere. O encontro, de preparação para a nova época, valia o Troféu Mosteiro do Leitão, disputado no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere.

Ao intervalo, a equipa da casa já vencia por 3-0, vantagem que foi alargada no decurso da segunda parte.

As duas equipas vão competir no principal campeonato nacional de futsal, sendo que para o FC Famalicão, treinado por Kitó Ferreira, será uma estreia.

Foto: Reprodução Facebook SC Ferreira do Zêzere

Famalicão: Par da Gindança brilha na Alemanha em representação de Portugal

Rodrigo Vieira (D2E) e Gabriela Teixeira, par da Academia Gindança, representou Portugal na maior competição da Federação Mundial de Dança Desportiva, que decorreu na semana passada, em Estugarda (Alemanha), com relevantes prestações, em três provas de alto nível, nomeadamente: Adultos A Latinas, onde foram finalistas com um notável 5.º lugar, entre 76 pares; Rising Star, com o 35.º lugar entre 149 pares; Under21 Latin, onde obtiveram um 16.º lugar, entre 76 pares.

«Estes resultados são o reflexo de meses de dedicação, uma parceria forte e um sonho que se concretiza além-fronteiras. A Academia Gindança não podia estar mais orgulhosa por ver estes jovens atletas elevar o nome de Portugal no cenário internacional da dança desportiva», referem os responsáveis da Gindança.

Esta Academia deixou um «agradecimento especial ao Município de Vila Nova de Famalicão, cujo apoio tem sido fundamental para que estes talentos possam voar mais alto e levar a paixão pela dança ao mundo».

 

Famalicão: Equipa feminina é a convidada para a apresentação do FC Porto

Na manhã do próximo domingo, o FC Famalicão é o convidado para o jogo de apresentação da equipa feminina do FC Porto. A partida, de entrada livre, está marcada para as 11 horas, no Estádio do Dragão.

Recorde-se que o FC Famalicão compete na Liga BPI, enquanto que as portistas, cujo projeto começou na época passada, vão disputar a 2.ª divisão.