Famalicão: Ângelo Ferreira é candidato da IL à União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei

Ângelo Ferreira é o candidato da Iniciativa Liberal à União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei. As prioridades do jovem de 21 anos passam por garantir freguesias mais limpas, com melhor iluminação, com um tecido associativo mais forte e mais participação dos cidadãos nas decisões.

Licenciado em Direito, pela Universidade do Minho, Ângelo Ferreira está ligado a várias associações como Corpo Europeu de Solidariedade, PASEC e Grupo de Jovens de Jesufrei.

Em comunicado, o candidato, natural de Jesufrei, defende que a Junta de freguesia tem de ser pautada pela «transparência e fazer as escolhas acertadas no que toca ao gasto de dinheiros públicos». Apresenta como medida urgente a criação de um centro de convívio social «que possa trazer um maior bem-estar aos idosos da sua comunidade, pensando a união de freguesias como um todo e procurando dar uma nova vida às sedes das juntas».

Paulo Ricardo Lopes, candidato à Câmara, explica que Ângelo Ferreira encaixa no perfil Iniciativa Liberal, ou seja, é uma combinação «de juventude, ambição e uma enorme capacidade de iniciativa. Se há algo que o caracteriza é a vontade de fazer o melhor pela sua terra», realça.