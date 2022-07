Famalicão: Ângelo Lopes reconduzido no Riba d’Ave HC

A nova direção da Liga Portugal, que continua a ser liderada por Pedro Proença, tomou posse, esta quinta-feira, e dela faz parte Miguel Ribeiro, em representação da SAD do FC Famalicão.

Após a tomada de posse dos novos membros da direção, houve várias intervenções, incluindo de Miguel Ribeiro. O dirigente falou da responsabilidade de estar na direção em representação das 34 sociedades desportivas, assinalando que «a indústria do futebol está em claro crescimento e, por isso, a responsabilidade advém de uma perspetiva coletiva de melhorar cada vez mais o nosso futebol». Sobre o presente e o futuro, Ribeiro considera que as principais Ligas e os mais relevantes emblemas europeus «confiam na Liga Portugal. É notório, até pelo recrutamento dos nossos jogadores. E isso é sinónimo do grande nível que existe na Liga Portugal».

Para além do FC Famalicão, também o Portimonense, Trofense, Estrela da Amadora e Farense entraram na estrutura após as eleições de 5 de julho. Além do presidente da LPFP e do representante da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mantêm-se na direção as sociedades desportivas de FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães. Em representação dos emblemas da II Liga foram eleitos os já citados Trofense, Estrela da Amadora e Farense.