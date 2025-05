Famalicão: Angola chama Pedro Bondo

Famalicão: Os concertos, as marchas, as noitadas, o desporto e o pão de Santo António

As Marchas Antoninas e as atuações de Mariza, SLOW J, Valter Lobo e Nuno Ribeiro são pontos altos da edição deste ano das Antoninas. As festas do concelho não se fazem, apenas, com estes momentos, dado que de 6 a 13 de junho a cidade será palco de múltiplas iniciativas culturais, recreativas e desportivas que chamam, por tradição, milhares de pessoas.

Dias de festa que começam com o concerto de SLOW J na noite 6 de junho, que também será dos “Toninho’s”, o arraial que chama os mais jovens ao som de Dj’s. No dia 8, é a vez de Valter Lobo subir a palco. A 9 de junho, pode ouvir a fadista Mariza que se junta à Jovem Orquestra de Famalicão (JOF) para um concerto. A Nuno Ribeiro cabe o encerramento, na noite de 13 de junho.

Quem visitar Vila Nova de Famalicão entre 6 e 13 de junho, vai encontrar uma cidade em permanente alvoroço, com animação para todas as idades, com as cascatas e as ruas engalanadas para receber quem chega.

Classificadas como Património Cultural Imaterial de Portugal, as Antoninas têm como ponto alto o grande desfile das Marchas Antoninas, que vão revelar o resultado de meses de trabalho intenso das 9 associações que vão percorrer as ruas da cidade. No ano do bicentenário do nascimento do maior romancista português e inspiradas pelo tema “Camilo Castelo Branco em Vila Nova de Famalicão”, as marchas desfilam pelas ruas da cidade na véspera do Dia de Santo António, 12 de junho, a partir das pelas 21h15.

Destaque, também, para os pequenos marchantes que desfilam pelo centro da cidade a 7 de junho, a partir das 14h30.

O programa inclui ainda os concertos de Pedra D’Água (dia 6), Ivo Abrantes (dia 7), Costinha (dia 7), Fammashow (dia11) e Teresa Tapadas (dia 12), bem como o 6º Festival de Cavaquinhos, no dia 7, a tarde de Música Popular na Praça, no dia 8, e a 18ª Caminhada Camiliana, o 11º “Tocá Bombar”, o Desfile Etnográfico “Tons de Festa” e o Festival de Folclore, no dia 10 de junho.

Na vertente religiosa, na manhã do dia 13 de junho, feriado municipal, realiza-se a Missa e a distribuição do Pão de Santo António, cumprindo-se uma tradição secular com milhares de pessoas a concentrarem-se na Rua Alves Roçadas, junto à Capela de Santo António, para receber o pão “que se pode guardar o ano inteiro”. A procissão em honra do Santo Padroeiro vai percorrer as principais artérias da cidade na tarde do mesmo dia, a partir das 16h00.

O desporto também vem à festa. Desde logo, com o 14º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, na manhã do dia 8 de junho. Mas há outras propostas neste âmbito.

As Festas Antoninas de Famalicão constam no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI), em resultado de um processo iniciado em 2015 com a adesão do Município famalicense ao projeto regional ‘Romarias do Minho’.

A programação completa das Antoninas 2025, pode ser consultada em www.famalicao.pt/antoninas-2025