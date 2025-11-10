Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Angola volta a chamar Pedro Bondo

Pedro Bondo está convocado pela seleção de Angola para os jogos de preparação com Argentina (14 de novembro) e Guiné Bissau (18 de novembro), com visto ao Campeonato Africano das Nações, que irá decorrer entre dezembro e em janeiro de 2026.

Nesta competição, os Palancas Negras estão integrados no Grupo B, juntamente com Egito, África do Sul e Zimbabué.

Famalicão: Jovem de 15 anos atropelada na passadeira em Joane (N206)

Uma jovem com 15 anos foi atropelada, ao final da tarde desta segunda-feira, na Avenida Dr. Mário Soares, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h20, enquanto a vítima fazia o atravessamento da avenida através de uma das passadeiras.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A GNR de Joane tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Par da Lituânia vence Campeonato do Mundo sub-21

O par Kristupas Mlinskas & Liepa Rudnickaite, da Lituânia, venceu o Campeonato do Mundo de Sub-21 nas 10 danças, competição oficial atribuída pela World DanceSport Federation (WDSF), que decorreu no sábado, dia 8, no pavilhão municipal, durante a 11.ª edição do Famalicão Dança, evento organizado pela Gindança.

Num ambiente glamoroso, cheio de brilho e criatividade, apresentaram-se em palco mais de 30 campeões nacionais, de 17 nacionalidades. A decisão do júri recaiu no par da Lituânia.

O Famalicão Dança voltou também a dar palco à 6.ª e última prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva, em latinas e standard, atribuída pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva (FPDD), que contou com a participação de cerca de 150 pares de 30 escolas nacionais.

O evento, que contou com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, e Pedro Oliveira, vice-presidente e vereador do desporto, foi mais um sucesso para a Gindança. A presidente, Anabela Gomes, manifesta o imenso «orgulho» com esta edição. «Hoje o coração está cheio de gratidão».

A Gindança recebeu um voto de louvor da Associação de Dança Desportiva do Baixo Minho pelo trabalho desenvolvido e pela organização do Famalicão Dança. «Sinto-me muito orgulhosa por fazer parte deste projeto, que é feito de paixão, dedicação e muita entrega. Nada disto seria possível sem todos os que acreditam, colaboram e dançam connosco: professores, alunos, famílias e amigos. patrocinadores e parceiros», acrescentou.

A 11.ª edição do Famalicão Dança destacou-se também pela referência ao bicentenário do nascimento do escritor Camilo Castelo Branco, procurando unir a dança à literatura e ao património cultural do concelho.

Peregrinação Jubilar à Sé de Braga gera comunhão entre paroquianos famalicenses

Mais de 1500 pessoas, das 54 paróquias do arciprestado de Famalicão, participaram na Peregrinação Jubilar à Sé de Braga, no contexto do Ano Santo – Jubileu 2025. Uma cerimónia religiosa, presidida pelo arcebispo, D. José Cordeiro, que aconteceu no domingo, dia 9 de novembro, entre o Largo de São Paulo e a Sé. Participaram diversos sacerdotes, conduzidos pelo arcipreste, pe. Nuno Vilas Boas.

A peregrinação incorporou telas com os retratos dos padroeiros das 54 paróquias de Famalicão.

«Trouxestes a imagem dos padroeiros das vossas 54 paróquias e dos dois mosteiros para dizer que não estamos sozinhos, estamos iluminados pelo seu testemunho, pelo seu modelo de vida. Cada padroeiro como que está a dizer a cada um de nós: tu também podes ser santo», salientou D. José Cordeiro. Não significa que são super-heróis, disse, mas «pecadores que se deixaram olhar pelo coração de Deus, que se deixaram amar, que se deixaram perdoar e acolher o caminho das Bem Aventuranças, o caminho da santidade, da felicidade», acrescentou.

Na homilia, D. José Cordeiro lembrou que ninguém consegue fazê-lo sozinho. «Só como povo, uns com os outros, uns para os outros, e nunca uns contra os outros. Também nunca uns sem os outros», disse.

O arcebispo lembrou que este ano, como Arquidiocese, irá simbolicamente a Vila Nova de Famalicão iniciar o Ano Litúrgico Pastoral no próximo dia 29 de novembro, «para que possam ser contagiadas mais pessoas».

Para o padre Nuno Vilas Boas, “comunhão” é a melhor expressão para definir tudo o que aconteceu nesta Peregrinação. «De um momento conseguimos criar esta comunhão. E esta, talvez seja a expressão mais bonita de Igreja. É esta comunhão das 54 paróquias e todo o trabalho que o senhor padre Francisco Carreira [o arcipreste anterior] também fez em Famalicão», disse.

A ideia de levar os santos, em estandarte, partiu dos leigos, em Conselho Pastoral do Arciprestado, com a confiança de que os santos «caminham connosco», referiu o pe. Vilas Boas.

O Arcipreste Padre Nuno Vilas Boas de Famalicão mostrou-se grato ao povo famalicense, afirmando que ainda está a aprender com eles.

Famalicão: Magusto do PS encheu e animou o centro urbano

No passado sábado, o Partido Socialista de Famalicão promoveu o tradicional magusto alusivo ao São Martinho, no centro da cidade. Centenas de pessoas juntaram-se à iniciativa, ao longo da manhã, para saborear castanhas assadas, num ambiente de convívio e proximidade.

A animação na Praça D. Maria II ficou a cargo do grupo Amigos das Concertinas do Rio Este, valorizando uma vez mais, o envolvimento e valorização das associações locais.

Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão afirma que “o magusto do PS é uma tradição que queremos manter viva, ano após ano. É um momento de encontro, alegria e partilha entre os famalicenses, mas também uma forma de dar vida ao centro urbano e de apoiar o comércio tradicional”.

O deputado socialista destacou ainda a importância de sensibilizar a população para o valor do comércio de proximidade “é essencial para termos uma cidade viva, com emprego, qualidade e segurança nas ruas. O centro urbano deve ser um espaço de encontro, cultura e dinamismo económico”.

Famalicão: Condução ilegal e sob efeito do álcool levou a várias detenções

A PSP deteve no último domingo em Famalicão, três pessoas de 20, 43, e 70 anos, por condução ilegal, por não possuírem carta de condução, estando um deles envolvido num acidente de viação.

Ainda no decorrer do fim de semana, a Polícia de Segurança Pública deteve seis pessoas, em Famalicão, Braga e Guimarães com idades compreendidas entre os 29 e 63 anos, por condução sob efeito do álcool, com uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Os detidos em Famalicão foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial da cidade.

Famalicão: Luís Vales é o novo presidente da ULS do Médio Ave

Luís Vales, natural de Marco de Canaveses e ex-deputado do PSD à Assembleia da República, é o novo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave.

Fernando Luís de Sousa Machado Soares Vales, desde de 2023 gestor dos Serviços Farmacêuticos da ULS do Alto Ave (Hospital de Guimarães), subsistiu António Barbosa.

Fazem ainda parte do novo Conselho de Administração, Germano Adrega Cardoso, diretor clínico para a área dos cuidados de saúde hospitalares; Mariana Beirão Carrapatoso, diretora clínica para os cuidados de saúde primários; Ana Micaela Bento do Couto, vogal executiva, com o pelouro financeiro, e Pedro Raul Neves Mota da Silva, enfermeiro diretor.

Fernando Luís Vales é licenciado em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde – Norte (2002), com o Curso de Especialização em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (2021).

Vencedor do Prémio Coriolano Ferreira da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (2022), foi administrador hospitalar responsável pelos serviços farmacêuticos na Unidade Local de Saúde do Alto Ave, onde liderou estratégias de gestão, eficiência e segurança nos cuidados farmacêuticos. Exerceu funções de gestor de área de produção clínica e dos serviços farmacêuticos no Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães e não ULS do Alto Ave (2022-2025). Exerceu também as funções de assessor do conselho de administração da ULS do Tâmega e Sousa.

A ULS do Médio Ave inclui os hospitais de Famalicão e Santo Tirso e os centros de saúde destes dois concelhos e da Trofa.

A designação do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. foi publicada, esta segunda-feira, em Diário da República. O novo conselho de administração entra em funções esta terça-feira.