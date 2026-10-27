Com a chegada do tempo frio, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Famalicão alerta para a tomada de medidas de prevenção. Dão exemplos: antes de ligar os sistemas de aquecimento, deve verificar se estão em boas condições e fazer a manutenção se necessário; limpar chaminés de condutas de fumos; inspecionar cabos, fichas e equipamentos elétricos; manter materiais inflamáveis afastados de fontes de calor; garantir que haja ventilação adequada nos espaços para prevenir risco de intoxicação por monóxido de carbono. «Não facilite. A manutenção dos equipamentos é essencial», avisa a Proteção Civil.