Na noite do dia 22 de setembro, às 21h30, pode ver, em antestreia, no grande auditório da Casa das Artes, o filme “Memórias do Cárcere”, adaptação da obra homónima de Camilo Castelo Branco, que teve a participação do Município de Famalicão na produção.

O realizador Sérgio Graciano, o produtor Paulo Branco e os atores Albano Jerónimo e Maria João Bastos, que interpretam Camilo Castelo Branco e Ana Plácido, marcam presença na sessão

O filme relata a fase em que, acusados de adultério, Ana Plácido e Camilo Castelo Branco foram encarcerados durante mais de um ano na Cadeia da Relação do Porto; ela em junho de 1860, ele em outubro do mesmo ano, após fuga à justiça.