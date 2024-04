Famalicão: Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial reúnem em almoço

A Mostra Comunitária de Cavalões está marcada para o próximo fim de semana, no Parque Desportivo Amândio Oliveira Carvalho. Ao longo dos dois dias vão decorrer múltiplas atividades recreativas, culturais e desportivas. Os participantes poderão, também, desfrutar de barraquinhas de comes e bebes, exposição de carros de corrida [Team Baia] e de carros e motas antigas.

Programa – sábado

14h00 – Abertura com insufláveis para animação das crianças

15h00 – Atuação das crianças da Escola de S. Gonçalo de Cavalões

15h00 – Torneio de malhas [Moradores do Loteamento da Castanheira]

15h00 – Animação com balões e pinturas faciais para as crianças [A.P. Outiz e Cavalões]

15h30 – Gincana [A. Sem Medo BTT / A.P. Outiz e Cavalões]

16h00 – Jogo oficial da Associação Futebol de Braga – Escalão de Benjamins: GD Cavalões X AD Oliveirense

17h15 – Jogo dos Petizes: GD Cavalões x Ruivanense AC

17h15 – Jogo dos Traquinas: GD Cavalões x FC Brufense

21h00 – Atuação do Grupo “JB & Companhia”

Domingo

09h00 -Passeio das bicicletas antigas e Rali das tascas [CBAC]

09h00 – Aula de Zumba com Prof.ª Ana Zamora [ARGOC / A. Sem Medo BTT]

09h00 – 3ª Caminhada Solidária [A. Sem Medo BTT]

– Concentração e início da caminhada – Parque Desportivo Amândio Carvalho (Campo de Futebol G.D. Cavalões);

– Custo de inscrição: 5€ [revertem na totalidade para a Liga Portuguesa Contra o Cancro].

– Pagamento e levantamento de t-shirt, até ao dia 19 de abril, nas Juntas de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz

09h30 – Passeio a cavalo (pela rota de S. Gonçalo)

09h30 – Jogo oficial da Associação Futebol de Braga – Escalão de Iniciados: GD Cavalões X FC Famalicão

11h00 – Missa Campal

14h30 – Aeromodelismo [C.A.V.A]

15h00 – Demonstração de Artes Marciais [DragonClub]

16h00 – Atuação do Rancho Folclórico de Gondifelos e do Grupo Etnográfico As Lavradeiras de Santa Maria de Oliveira

17h00 – Atuação dos Bombos com Vida

18h00 – Encerramento