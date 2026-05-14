Concelho

Famalicão: Antigos Escuteiros do CNE-257 de Requião reúnem-se em Convívio

O Agrupamento de Escuteiros n.º 257 de Requião está a celebrar o seu 60.º aniversário, com várias iniciativas ao longo do ano. Inserido nas celebrações, dia 24 de maio, promove um convívio com antigos escuteiros.

O programa inicia-se com a participação na eucaristia das 11h15, na igreja paroquial, seguida de almoço/convívio. O convite é dirigido a todos os antigos escuteiros, desafiando-os a levarem fotografias que guardem memórias deste agrupamento. A presença deve ser confirmada até ao dia 16, junto de Juliana Guedes, através do número 919 788 632.

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Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Riba de Ave

Uma bebé nasceu, esta quinta-feira de manhã, dentro de uma ambulância dos Bombeiros de Riba de Ave, em Famalicão.

O caso aconteceu cerca das 07h30, quando a corporação transportava uma grávida para o Hospital de Famalicão. Já na zona de Avidos, a mulher entrou em trabalho de parto e o nascimento acabou por acontecer ainda durante a viagem.

A bebé foi assistida pelas bombeiras Elisabete Rodrigues e Rita Viana, com o apoio da equipa da VMER de Famalicão.

Após o parto, mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital de Famalicão, encontrando-se ambas bem de saúde.

Nas redes sociais, os Bombeiros de Riba d’Ave falaram num “milagre” e elogiaram a rapidez e profissionalismo da equipa envolvida.

Famalicão: ULS Médio Ave vai contratar dezenas de médicos especialistas

A ULS do Médio Ave vai reforçar as suas equipas médicas com a abertura de 37 vagas para especialistas em Medicina Interna, Cirurgia Geral, Cardiologia, Pediatria, Ortopedia, Pneumologia, Radiologia e Oftalmologia.

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave refere que é um reforço da capacidade de resposta, o maior das últimas décadas. “Este reforço permitirá melhorar a resposta assistencial, aumentar a eficiência dos serviços e contribuir para a redução dos tempos de espera”.

Os procedimentos concursais para admissão destes especialistas começam nos próximos dias, anuncia, ainda, a unidade de saúde.

Recorda-se que a ULSMAve tem como área de influência os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão.

Universidade Lusíada de Famalicão celebra mérito académico em cerimónia solene

A Universidade Lusíada celebra no sábado, 16 de maio, o Dia da Universidade com a realização da Sessão Solene de Entrega das Cartas de Curso aos diplomados do ano letivo 2024/2025. A iniciativa decorre no Salão Nobre da instituição, a partir das 16h00.

Antes da cerimónia, pelas 15h00, será celebrada uma Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz Nova da Paróquia de Santo Adrião, presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, D. Nélio Pita.

Durante a sessão serão homenageados os alunos com melhor classificação em cada curso, através da entrega de prémios de mérito académico apoiados por várias entidades parceiras. O programa inclui ainda testemunhos da antiga estudante Armandina Silva e do presidente da Associação Académica, Gonçalo Veloso.

Usarão também da palavra o Chanceler da Universidade Lusíada e presidente da Fundação Minerva, João Duarte Redondo, e o Reitor da instituição, Afonso d’Oliveira Martins. A sessão termina com a interpretação do “Gaudeamus Igitur” e, às 19h00, com atuações das tunas académicas da universidade.

Famalicão: Cabelte dá prémio de 2 mil euros aos funcionários e prepara-se para criar mais de 200 postos de trabalho

A nova fábrica da Cabelte em Ribeirão, Famalicão, continua a marcar a atual fase de crescimento da empresa, que anunciou agora a distribuição de um milhão de euros em prémios pelos trabalhadores. O valor representa uma média superior a dois mil euros por colaborador.

Em comunicado, a empresa destaca que esta iniciativa pretende reconhecer o contributo diário das equipas para os resultados alcançados, numa altura em que decorrem vários investimentos estratégicos, com destaque para a futura unidade industrial em Famalicão.

O projeto, considerado o maior investimento da história da Cabelte, representa um investimento superior a 150 milhões de euros e deverá criar mais de 200 postos de trabalho no concelho. A nova fábrica, cuja conclusão está prevista para 2027, vai reforçar a capacidade de produção e a presença internacional da empresa no setor dos cabos elétricos e infraestruturas energéticas.

A Cabelte refere ainda que este crescimento está a ser desenvolvido “com as mesmas equipas” agora distinguidas através do programa de partilha de resultados.

Famalicão: Cláudio Pereira no último jogo da Liga

O árbitro da AF Porto está designado para o jogo entre o FC Famalicão e o Alverca, da última jornada da I Liga.

O jogo é este sábado, a partir das 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão.

Cláudio Pereira terá como assistentes Sérgio Jesus e Tiago Costa; 4.º árbitro: Fábio Melo; VAR: Ricardo Moreira e AVAR: Ricardo Luz.

Famalicão: Mais de 200 dias depois Martim regressa à competição

Cerca de sete meses depois de ter sofrido uma lesão no joelho direito, o lateral esquerdo famalicense, que representa o FC Porto, regressou à competição.

No passado sábado, Martim Cunha jogou os minutos finais da vitória da equipa B do Porto sobre o Sporting B, em partida da 33.ª jornada da Segunda Liga.

Foram mais de 200 dias fora da competição.