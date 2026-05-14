Famalicão: Antigos Escuteiros do CNE-257 de Requião reúnem-se em Convívio

O Agrupamento de Escuteiros n.º 257 de Requião está a celebrar o seu 60.º aniversário, com várias iniciativas ao longo do ano. Inserido nas celebrações, dia 24 de maio, promove um convívio com antigos escuteiros.
O programa inicia-se com a participação na eucaristia das 11h15, na igreja paroquial, seguida de almoço/convívio. O convite é dirigido a todos os antigos escuteiros, desafiando-os a levarem fotografias que guardem memórias deste agrupamento. A presença deve ser confirmada até ao dia 16, junto de Juliana Guedes, através do número 919 788 632.