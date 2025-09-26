Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Antoine Joujou diz que é tempo de regressar às vitórias

O jovem avançado francês, que chegou ao clube no final do mercado de verão, aposta numa vitória sobre o Rio Ave, partida da sétima jornada da I Liga.

Antoine Joujou, que já participou em duas partidas, espera o regresso às vitórias da equipa de Hugo Oliveira, depois do desaire com o Sporting e o injusto empate (1-1) em Rio Maior, diante do Casa Pia. «Foi pena não termos ganho este jogo, porque merecíamos», analisa, para logo avisar que «temos que ter mais atenção à fase final do jogo», porque foi aí que a equipa sofreu o golo do empate em Rio Maior. «Jogamos bem e, agora, vamos tentar recuperar os pontos perdidos».

Joujou espera um Rio Ave animado pelo empate no Estádio da Luz. «Está num bom momento e motivado. Por isso, esperamos dificuldades, mas vamos fazer o nosso jogo e acredito que podemos vencer».

Sobre a sua integração no plantel diz que «foi rápida» com ajuda dos jogadores que falam francês – Ba, Mathias de Amorim, Rómeo e Simon Elisor. «Sinto-me bem aqui e há um bom entendimento entre todos os jogadores».

Do Famalicão já sabia «que apostava em jovens jogadores, que lhes dava confiança e confirmei isso mesmo. É uma boa oportunidade para a minha carreira e espero ter mais tempo de jogo», conclui o jovem gaulês aos canais do FC Famalicão.

A partida entre o FC Famalicão e o Rio Ave, da sétima jornada da I Liga, será arbitrado por Cláudio Pereira. O árbitro da AF Porto terá como assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus. Flávio Jesus é o quarto árbitro. No VAR, Cláudia Ribeiro e no AVAR, Márcio Azevedo.
O FC Famalicão é sexto da classificação, com 11 pontos, enquanto que os vilacondenses são décimos quintos, com 5 pontos. As duas equipas vêm de dois empates, por igual resultado (1-1). A equipa de Hugo Oliveira, em Rio Maior, diante do Casa Pia, e o Rio Ave no Estádio da Luz, com o Benfica.

Este encontro entre vizinhos está marcado para o próximo domingo, às 20h30, no Estádio Municipal.

Famalicão: PAN defende criação do pelouro da Saúde e Bem-Estar

Um assistente municipal para a pessoa idosa, ou a criação de equipas de proximidade à população mais vulnerável, e a criação de um pelouro da Saúde e Bem-Estar, com vista à elaboração de um Plano Municipal para a prevenção da doença por via da promoção da saúde, são algumas das propostas do PAN que, esta quinta-feira, reuniu com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave.

Uma comitiva visitou o hospital de Famalicão com o propósito de se inteirar da realidade hospitalar, assim como dos maiores desafios e respostas a curto e médio prazo. O partido liderado por Sandra Pimenta esclarece, em nota enviado à imprensa, que foi informado «que cerca de 20 a 30 camas são ocupadas de forma contínua devido à falta de respostas na rede social, o que acaba por impactar nos internamentos do hospital».

A candidata à presidência da Câmara Municipal alerta que as políticas públicas centrais tendem «a focar respostas de última linha, o que tem levado a um perpetuar de problemas estruturais nas respostas, que se querem céleres, preventivas e efetivas. As longas listas de espera, a falta de recursos humanos ou infraestruturas degradadas ou insuficientes contribuem para um agravar das dificuldades no acesso à saúde».

E é nesse sentido que o PAN defende a criação do pelouro da Saúde e Bem-Estar e uma resposta social efetiva para o envelhecimento da comunidade, «devendo-se garantir políticas de sustentabilidade perante a realidade demográfica local».

Famalicão: Candidato da Iniciativa Liberal a Joane vai ouvir a comunidade

O candidato da Iniciativa Liberal à Junta de Freguesia de Joane inicia, este domingo, encontros com a comunidade para apresentar ideias do seu programa, prestar esclarecimentos e ouvir as propostas dos eleitores.

A primeira das “Conversas com o Plácido” decorre entre as 9 e as 12 horas, no Largo 3 de Julho. Em comunicado, a candidatura de Plácido Dias considera este evento «um exemplo de presidência mais presente que a Iniciativa Liberal pretende levar a cabo. Escutar os cidadãos e compreender os seus problemas é a função central de um presidente de junta».

Plácido Dias compromete-se a ter uma Junta «bem mais transparente e com a qual seja fácil comunicar»; seja através da maior presença e disponibilidade do candidato, seja pela utilização das redes sociais e site da junta de freguesia como plataformas de comunicação com os cidadãos e partilha de informação.

Famalicão: Ribeirão prepara estreia na 1.ª divisão da AF Braga

Este fim de semana será dado o pontapé de saída na 1.ª divisão da AF Braga e na série D, onde estão as equipas famalicenses, há vários dérbis. Realce para a estreia da Associação Ribeirão (ex-Ribeirão FC) que começa com uma curta viagem, a Lousado, para defrontar a equipa local. Esta partida joga-se no domingo, às 16 horas.

A equipa ribeirense é treinada por Tiago Mota e neste “renascimento” após problemas (financeiros) da SAD do Ribeirão FC, que desistiu da divisão de honra, o clube cuidou de reerguer o futebol sénior. Vai começar onde tudo começa, na 1.ª divisão, com um forte espírito de grupo e de reconquista do nome e da credibilidade perdidos nas três últimas épocas.

Desta jornada, e ainda este sábado, a ADJ Mouquim recebe, às 16 horas, o Serzedelo e a UD Calendário, à mesma hora, recebe o Fradelos. Duas horas depois, novo dérbi entre o Gondifelos e o Louro.

No domingo, sempre às 16 horas, os vizinhos Delães e Ruivanense defrontam-se e o S. Cosme visita o Airão.

Famalicão: Equipa feminina joga este sábado a partida em atraso da 1.ª jornada

Na tarde deste sábado, a partir das 15 horas, o FC Famalicão joga a partida em atraso da primeira jornada da 2.ª divisão nacional. O encontro com o Gil Vicente joga-se no campo n.º 2 do Estádio Municipal.

Recorde-se que na segunda jornada, disputada no passado sábado, a equipa famalicense venceu, 2-0, em casa do Rio Maior.

Entretanto, já é conhecido o adversário da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Trata-se do SC Castêlo da Maia e o jogo disputa-se no fim de semana de 4 e 5 de outubro.

Famalicão: Nine inaugurou monumento ao ferroviário

Na passagem dos 150 anos da estação, a freguesia de Nine já tem um monumento de homenagem aos ferroviários. A inauguração foi na quarta-feira com a presença do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, e do presidente da Junta, Paulo Oliveira.

O monumento é a ligação entre a peça colocada à entrada da estação ferroviária e a rotunda em frente, onde estão assinaladas 14 datas marcantes numa linha cronológica – desde 1862, quando foi iniciado o estudo da ligação da via férrea, até 2025, ano em que se comemoram os 150 anos da primeira viagem de comboio na linha do Minho.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, «a ferrovia foi determinante para o crescimento da freguesia e continua a ser essencial pela mobilidade que garante às cidades da região. Foi emprego para muita gente e motivo para muitos se fixarem aqui, fazendo crescer o território».

O presidente da Junta, Paulo Oliveira, referiu-se também à importância da estação ferroviária para a freguesia. «É uma ligação muito forte e são muitos os que estamos aqui a homenagear», frisou.

Nas datas históricas inscritas no monumento há a de 1875, de inauguração da Estação de Nine, mas também outras marcantes como a de 1936, ano das grandes obras na gare, assim como 2004, ano da duplicação e eletrificação da linha do Porto até Braga.

Famalicão: Nine requalificou Polidesportivo e Parque Infantil em Coura

O polidesportivo e o parque infantil de Coura de Nine foram requalificados e estão ao serviço da população.

O espaço está equipado com iluminação, piso de relva sintética, de balizas de futebol de 5, cestos de basquetebol, rede de ténis, equipamentos de exercício ao ar livre e uma mesa de jogos. O parque infantil foi também remodelado, com novos equipamentos para as crianças.

«Esta zona da freguesia tem crescido com nova construção e mais moradores e o investimento feito procura criar melhores condições para que as famílias se juntem aqui em momento de diversão e lazer», assinalou o presidente da Câmara ao final da tarde desta quarta-feira, dia da inauguração.

A obra resulta de um investimento municipal de cerca de 65 mil euros.

 