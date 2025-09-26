Famalicão: Antoine Joujou diz que é tempo de regressar às vitórias

O jovem avançado francês, que chegou ao clube no final do mercado de verão, aposta numa vitória sobre o Rio Ave, partida da sétima jornada da I Liga.

Antoine Joujou, que já participou em duas partidas, espera o regresso às vitórias da equipa de Hugo Oliveira, depois do desaire com o Sporting e o injusto empate (1-1) em Rio Maior, diante do Casa Pia. «Foi pena não termos ganho este jogo, porque merecíamos», analisa, para logo avisar que «temos que ter mais atenção à fase final do jogo», porque foi aí que a equipa sofreu o golo do empate em Rio Maior. «Jogamos bem e, agora, vamos tentar recuperar os pontos perdidos».

Joujou espera um Rio Ave animado pelo empate no Estádio da Luz. «Está num bom momento e motivado. Por isso, esperamos dificuldades, mas vamos fazer o nosso jogo e acredito que podemos vencer».

Sobre a sua integração no plantel diz que «foi rápida» com ajuda dos jogadores que falam francês – Ba, Mathias de Amorim, Rómeo e Simon Elisor. «Sinto-me bem aqui e há um bom entendimento entre todos os jogadores».

Do Famalicão já sabia «que apostava em jovens jogadores, que lhes dava confiança e confirmei isso mesmo. É uma boa oportunidade para a minha carreira e espero ter mais tempo de jogo», conclui o jovem gaulês aos canais do FC Famalicão.

A partida entre o FC Famalicão e o Rio Ave, da sétima jornada da I Liga, será arbitrado por Cláudio Pereira. O árbitro da AF Porto terá como assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus. Flávio Jesus é o quarto árbitro. No VAR, Cláudia Ribeiro e no AVAR, Márcio Azevedo.

O FC Famalicão é sexto da classificação, com 11 pontos, enquanto que os vilacondenses são décimos quintos, com 5 pontos. As duas equipas vêm de dois empates, por igual resultado (1-1). A equipa de Hugo Oliveira, em Rio Maior, diante do Casa Pia, e o Rio Ave no Estádio da Luz, com o Benfica.

Este encontro entre vizinhos está marcado para o próximo domingo, às 20h30, no Estádio Municipal.