Famalicão: Antoine Joujou já marca pela equipa de Hugo Oliveira

Famalicão: PSP detém um traficante de droga e identifica cinco pessoas
A PSP realizou uma operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, na cidade de Vila Nova de Famalicão, da qual resultou a identificação de cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 19 e 51 anos, que tinham em sua posse droga e deteve um homem, de 43 anos de idade, pelo crime de tráfico de estupefacientes.
No âmbito desta operação a PSP apreendeu 31 doses de diverso produto de estupefaciente e acredita ter contribuído para a diminuição do tráfico e consumo na cidade de Vila Nova de Famalicão.
Famalicão: Ana Azevedo chamada à seleção nacional de futsal
A seleção nacional de futsal feminino regressa, este domingo, ao trabalho, para um estágio que visa a inédita participação no mundial que será disputado de 21 de novembro a 7 de dezembro, nas Filipinas.
Neste estágio, com um duplo compromisso (9 e 10 de setembro) com a Polónia, em Katowice, Luís Conceição chamou a famalicense Ana Azevedo, a mais internacional de sempre da seleção lusa.
Recorde-se que na passada quarta-feira a famalicense foi determinante na vitória do Nun´Álvares sobre o Benfica. O golo que marcou, nos últimos segundos do prolongamento, valeu a Supertaça para a equipa de Fafe.
Famalicão: “Teatro n´Aldeia” começa a 13 de setembro e vai até dezembro
O “Teatro N’Aldeia” está de regresso ao concelho de Vila Nova de Famalicão, levando a magia do teatro amador a várias freguesias. A iniciativa, dinamizada pela Câmara Municipal, arranca a 13 de setembro e prolonga-se até 14 de dezembro, com uma programação composta por vários espetáculos protagonizados pela “prata da casa”, todos de entrada gratuita.
A nona edição arranca, então, no dia 13 de setembro, ás 21h30, no Espaço Multiusos de Nine, com a peça “Um hotel modelo”, do Greculeme, espetáculo que se repete no dia seguinte, às 15h30, na Casa do Povo de Fradelos.
A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, desde 2015, e conta com as Juntas de Freguesia e associações culturais como principais parceiros ao levar o trabalho dos grupos de teatro amadores locais por todo o concelho.
No dia 20, às 21h30, na Casa do Povo de Lousado pode assistir a “O Confessionário VII”, pela Academia Alçapão, e no dia 21, às 15h30, no Centro Social de Castelões poder “Um hotel modelo”.
A programação prosseguirá até 14 de dezembro, em 30 freguesias, com exibições à sexta-feira, sábado e domingo. Das peças teatrais a exibir, e para além das já mencionadas, há “Amores de Perdição”, do Projeto NEXT (Grupo e formandos das oficinas de teatro); “Vários Casos e um Sobretudo”, pelo Teatro Comunitário da Ribeirão Musical; “Os Caminhos da Transição e Regeneração, com é que ninguém se lembrou disto antes?”, da PASEC, Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais; “A Pior Aldeia de Portugal”, pelo Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim.
Famalicão: Coligação PSD/CDS-PP suspende campanha em solidariedade com Lisboa
A coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’, PSD/CDS-PP, perante os trágicos acontecimentos ocorridos em Lisboa, na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, decidiu adiar as ações de campanha previstas para este fim de semana. Estas ações incluíam a apresentação da lista de candidatos à Assembleia Municipal, agendada para domingo, 7 de setembro, em Delães.
A coligação «renova os seus sentidos pêsames para com as famílias enlutadas e expressa a sua solidariedade para com o município de Lisboa».
Famalicão: Tribunal decide a favor do Damaiense e mantém Famalicão na 2.ª divisão
Contrariando a decisão da Comissão de Licenciamento da Federação Portuguesa de Futebol, que não aceitou a inscrição do Damaiense na Liga BPI, por incumprimento dos requisitos necessários para competir no principal campeonato nacional feminino, o Tribunal Arbitral do Desporto decidiu de forma contrária, a favor da manutenção do clube da Amadora,
A decisão, conhecida esta quinta-feira, «surpreendeu» o FC Famalicão que se constitui assistente no processo no início deste caso. Perante a decisão do TAD, que não é definitiva, a direção e o departamento jurídico do clube «encontram-se a analisar o teor desta decisão e agirão em conformidade, na defesa dos legítimos direitos e interesses», assim consta de comunicado emitido ao final da tarde desta quinta-feira.
Recorde-se que o clube liderado por Pina Ferreira, perante o não cumprimento dos critérios do Damaiense, foi convidado pela FPF, em junho passado, a continuar na Liga BPI «e preparou-se para nela participar, não lhe havendo sido dada informação contrária até à data de hoje».
O Futebol Clube Famalicão constituiu-se como contrainteressado neste processo para fazer valer «os seus direitos». No entanto e neste momento, a equipa feminina está no nacional da 2.ª divisão, onde caiu após perder o play off de manutenção com o Rio Ave.
Famalicão: Dillaz promete encher o recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia
O rapper Dillaz sobe hoje ao palco da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. O concerto está marcado para as 22h30, depois da atuação de Joana D’Alma, na Praça Mouzinho de Albuquerque.
A feira, que este ano assinala a 40ª edição, junta dezenas de expositores de artesanato e gastronomia, mostrando o que de melhor se faz na região.
Até domingo, o certame oferece ainda um programa recheado de animação, música e sabores tradicionais, sendo já uma marca incontornável do concelho e um ponto de encontro para milhares de visitantes.