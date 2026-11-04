António Cândido Oliveira é o orador convidado da próxima conferência dedicada aos 50 anos do Poder Local Democrático.

A sessão realiza-se esta quinta-feira, dia 5 de novembro, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, com entrada livre.

O professor catedrático jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho (UM) e investigador do Centro de Investigação em Justiça e Governação da UM, vai abordar o tema “Cidadania e Poder Local”.

Recorde-se que o ciclo de conferências “De Famalicão para o Mundo – 50 anos do Poder Local Democrático (1976-2026)”, que arrancou a 8 de outubro, realiza-se no âmbito das comemorações municipais dos 50 anos do Poder Local Democrático em Vila Nova de Famalicão, promovidas pela Câmara e Assembleia municipais.

Este ciclo de conferências prolonga-se até janeiro de 2027, integrando o programa oficial das comemorações que têm como objetivos celebrar e analisar o cinquentenário do poder local democrático em Portugal, destacando o papel transformador dos municípios no desenvolvimento socioeconómico e cultural do país, com especial enfoque na perspetiva de Vila Nova de Famalicão.

Outro objetivo passa por estimular o debate crítico sobre a evolução das autarquias, cruzando a investigação académica, a partilha de experiências práticas de governação e os dados estatísticos sobre a perceção pública do poder local.

A organização e coordenação científica do Ciclo de Conferências está a cargo da Câmara e Assembleia Municipais de Famalicão, do CITCEM/FLUP, da Associação Portuguesa de História e do Centro de Formação Agrupamento de Escolas Vila Nova de Famalicão.