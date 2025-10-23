Famalicão: Antonio Fagundes e Christiane Torloni na Casa das Artes

A peça “Dois de Nós” coloca no palco do grande auditório da Casa das Artes conhecidos e reputados atores brasileiros. Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins interpretam esta peça nos dias 13, 14 e 15 de novembro, às 21h30, e no dia 16, às 17 horas, sempre no grande auditório.
Segundo texto de Gustavo Pinheiro e direção de José Possi Neto, quatro pessoas de diferentes gerações encontram-se num quarto de hotel. Segredos e mentiras começam a ser revelados e trazem à tona um turbilhão de sentimentos, que mudarão as suas vidas para sempre. De uma forma bem-humorada, são abordados assuntos comuns e, aos poucos, diferentes e hilariantes facetas da vida vêm à tona, expondo diferenças e cumplicidades. “Dois de Nós” mergulha nas emoções e nos desafios da vida de cada pessoa, independente do género ou da idade. A peça não deixa de ser uma provocação para uma viagem que se pretende divertida e emocionante.