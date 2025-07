Famalicão: António Faria com propostas para Outiz

Leonel Rocha apresentou-se à população da vila de Ribeirão com a ambição de um segundo mandato, confiante na obra realizada ao longo destes anos e nas propostas para o futuro. O candidato da coligação “Mais Ação, Mais Famalicão” PSD/CDS-PP aponta para a construção de um multiusos, o “Laboratório Artístico de Ribeirão”, que irá albergar associações artísticas, desportivas e culturais, acompanhado por um parque de estacionamento com árvores e parque infantil; mencionou a colaboração para a conclusão das obras da requalificação da Escola Básica de Ribeirão, incluindo o pavilhão gimnodesportivo e outros espaços; e insiste na necessidade de uma rotunda no entroncamento da Avenida da Indústria com a Nacional 14. Além das obras físicas, promete apoio na ação social, através de um trabalho em rede com parceiros sociais e a dinamização da loja social, e o apoio aos seniores, com a formalização da Associação Sénior de Ribeirão.

Sobre as obras deste mandato, Leonel Rocha evidencia a requalificação da sede da Junta, o melhoramento de ruas e arruamentos, embora admita que sendo Ribeirão a freguesia famalicense com mais quilómetros de caminhos «ainda há muito a fazer», comprometendo-se a continuar este trabalho, motivado «pelo desenvolvimento de Ribeirão».

Na sessão de apresentação estiveram apoiantes, os mandatários Lara Cruz, Diogo Ribeiro e a professora Ivone Silva Lima, e o presidente e candidato à Câmara, Mário Passos, que reforçou o compromisso da autarquia com o desenvolvimento de todo o território famalicense, destacando o investimento de «mais de 50 milhões de euros» nas 49 freguesias do concelho. Para Ribeirão, especificamente, referiu os cerca de dois milhões de euros investidos na pavimentação de mais de 30 vias. O edil realçou, ainda, a intervenção na Escola Básica de Ribeirão, inaugurada há um ano e a reabertura do pavilhão municipal de Ribeirão que, «no próximo mês de setembro, estará disponível».

Perante os apoiantes, Mário Passos elogiou a parceria com Leonel Rocha, afirmando que o candidato à Junta de Freguesia de Ribeirão é «um homem que consegue concretizar e materializar as obras».