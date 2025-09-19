Famalicão: António José Seguro, em visita à ATP, valoriza setor têxtil

António José Seguro, candidato à Presidência da República, visitou a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que tem sede no CITEVE, Vila Nova de Famalicão, onde se reuniu com responsáveis institucionais e empresários do setor têxtil.

«Encontrei um setor moderno, inovador, resiliente, que já não é a fábrica de vão de escada de outros tempos. Mas também ouvi as dificuldades, a burocracia e a incerteza que travam quem quer arriscar e inovar. Portugal precisa de libertar esta energia criativa, para transformar desafios em futuro e oportunidades em progresso», escreveu o próprio após a visita.

Já segundo a ATP, o candidato destacou a importância da tecnologia aplicada ao têxtil e o potencial do setor na área da defesa, seja para coletes balísticos, capacetes ou sensores. «Há uma paleta de soluções que podem e devem ser colocadas ao serviço das empresas», afirmou, salientando que «as empresas trazem valor e crescimento económico para o país», o que permite «remunerar melhor as pessoas» que nelas trabalham».

Na reunião abordaram, também, o aumento do valor acrescentado, focando-se na área da defesa que apresenta potencial para gerar projetos de inovação e novos produtos, em colaboração com os centros tecnológicos. Falaram, ainda, da otimização de programas de incentivo ao investimento e de utilização simplificada e célere, permitindo à indústria encontrar a estabilidade necessária para enfrentar a instabilidade global.

«O Estado tem de apoiar os empresários, a própria Europa», concluiu, elogiando a resiliência da fileira e mostrando-se comprometido em encontrar formas de criar mais riqueza e permitir que as empresas exportem mais.