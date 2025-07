Famalicão: António Pereira quer dar continuidade ao trabalho em Oliveira Santa Maria

Filipe Abreu, candidato pelo movimento cívico “Unidos por Pedome”, apresenta a lista e linhas programáticas para a freguesia no domingo, dia 3 de agosto, pelas 17h30, no Centro Social, polo de Pedome. Além das intervenções do candidato e da mandatária Patrícia Faria, haverá convívio, com música, porco no espeto e bebidas.

O cabeça de lista tem um percurso de uma década ligado ao associativismo local, onde foi um dos fundadores da associação GRACAFE e responsável por iniciativas como a “Corrida e Caminhada de Pedome” e o “Natal n’Aldeia”.

«Este passo não foi dado por ambição pessoal, mas por um profundo sentido de responsabilidade», afirma Filipe Abreu. «Senti que era preciso oferecer uma alternativa que colocasse as pessoas e a resolução dos seus problemas diários de volta ao centro da governação local. A política não pode ser distante nem basear-se em divisões; tem de ser uma ferramenta de união e de serviço», acrescentou.

Segundo Filipe Abreu, este projeto independente apresenta-se como «uma alternativa aos modelos partidários tradicionais», focando-se numa governação «de escuta ativa, com o objetivo de mudar a mentalidade cívica da freguesia e de resolver os problemas do dia a dia da população», disse.

O cabeça de lista do movimento “Unidos por Pedome” acredita que a sua equipa é forte, «com cidadãos com provas dadas na comunidade, alguns com experiência autárquica e outros que participam pela primeira vez na política», realça. «A nossa força é a equipa que conseguimos unir: gente de valor, competente e livre, que se juntou por uma causa, não por um partido. Propomos uma nova forma de estar na política, com uma equipa no terreno, em contacto permanente com a população, e com projetos concretos, como o nosso ‘Projeto Mosaico’, que já nascem para ter um impacto real na vida das pessoas».