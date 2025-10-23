Famalicão: António Zambujo abre festival Soul de Inverno na Casa das Artes

O festival Soul de Inverno está de regresso à Casa das Artes, de 20 a 22 de novembro. Na quarta edição, realce para o concerto de António Zambujo, logo no primeiro dia. Zambujo, um dos intérpretes mais carismáticos da música portuguesa, inaugura o festival com um concerto que é um convite à contemplação, à poesia e à simplicidade das canções que falam diretamente ao coração.

No segundo dia pode ouvir Israel Fernández e Ricardo Ribeiro, numa viagem entre o fado e o flamenco. O espanhol Israel Fernández, uma das grandes vozes do flamenco contemporâneo, partilha a noite com Ricardo Ribeiro, referência maior do fado; um duplo momento de intensidade e autenticidade, num diálogo emocional entre Lisboa e Andaluzia, onde cada nota parece nascer da mesma saudade.

O festival termina com as atuações de Tomatito e Cainã Cavalcante, dois virtuosos da guitarra que representam, cada um à sua maneira, o poder universal da música. Entre o fogo do flamenco e a suavidade da alma brasileira, o som das cordas promete uma conversa entre continentes.

Durante três dias, o festival volta a iluminar o outono com a alma quente da música de Portugal, Espanha e Brasil, num diálogo de afetos e sonoridades que transcende fronteiras.

Os concertos são todos às 21h30 e os bilhetes já estão à venda.