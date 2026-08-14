O experiente defesa direito famalicense é o mais recente reforço do Paços de Ferreira que, esta época, vai disputar a Liga 3.
Aos 35 anos, jogou as últimas três temporadas no Lusitânia de Lourosa FC, clube pelo qual conquistou a Liga 3 em 2024/2025.
Formado no Trofense e GD Ribeirão – emblema pelo qual se estreou como sénior – Tiago Mesquita fez praticamente toda a carreira em Portugal, exceto entre 2009 e 2011, quando representou o Alavés, em Espanha. Académico de Viseu FC, Feirense e Boavista foram outros clubes portugueses pelos quais jogou. Também exibe no currículo cinco internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.
Tiago Mesquita avisa os pacenses que a Liga 3 «é muito competitiva e é importante criarmos um bom grupo. Apesar de estar aqui há pouco tempo, já percebi que é um grupo muito bom e isso vai ser fulcral nos momentos decisivos». Definindo-se como um “jogador de equipa”, “guerreiro” e com “espírito de liderança”, Tiago Mesquita, citado pelo clube pacense, pede o apoio dos adeptos «Queremos caminhar juntos, seja em casa, seja fora. Os adeptos são decisivos; vão ser aquele empurrão de que vamos precisar durante os jogos».