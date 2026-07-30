Esta quinta-feira, na cidade de Famalicão, um mulher de 51 anos foi apanhada pela PSP por conduzir automóvel sem carta.
Foi notificada para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.
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