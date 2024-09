Famalicão: Apanhado a conduzir carro que estava apreendido por falta de seguro

FC Famalicão sorteia carro no intervalo do jogo com o Nacional

Realiza-se este domingo o sorteio do automóvel da campanha promovida pelo Departamento de Formação do FC Famalicão, com o objetivo de angariar receita para as atividades dos escalões de formação. O sorteio será feito no intervalo do jogo entre FC Famalicão e Nacional, no Estádio municipal, partida marcada para as 15H30.

A venda de bilhetes foi feita, por todo o concelho, pelos jovens atletas da formação e diretores do clube.

Antes do sorteio do automóvel, um Hyundai i20, ainda serão vendidos, à porta do Estádio Municipal, os últimos bilhetes disponíveis..

A iniciativa partiu da direção do clube e a promoção do sorteio, que se insere no 93.º aniversário da instituição, decorreu ao longo dos últimos meses «com o inestimável apoio dos nossos sócios, adeptos e muitos mecenas, que nos ajudaram».