Famalicão: Apanhado a conduzir sem carta

Está a decorrer, até 21 de julho, o período de discussão pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Riba d’Ave e Oliveira São Mateus.

Os interessados podem formular reclamações, sugestões ou observações, através do email camaramunicipal@famalicao.pt, por via postal ou presencialmente, no Balcão Único de Atendimento do município.

Serão, ainda, dinamizadas duas sessões de apresentação e debate do programa nas freguesias abrangidas por esta estratégia: em Riba d’Ave, no dia 11 de julho, às 18h30, no Café Concerto do Teatro Narciso Ferreira, e em Oliveira São Mateus, no dia 12 de julho, às 18h30, no Salão Nobre da Junta de Freguesia.

Os documentos podem ser consultados em www.famalicao.pt, e no departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal onde poderá ser solicitado atendimento técnico, no horário de atendimento ao público, com marcação prévia.

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Riba d’Ave e Oliveira São Mateus define um conjunto de ações a implementar no território, associadas a investimento público e privado. Estabelece, ainda, um conjunto de incentivos e benefícios fiscais capazes de apoiar os objetivos propostos para esta área, de forma a valorizar, requalificar e a criar melhores condições de vida à comunidade.