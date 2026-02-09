Famalicão: Apanhados a conduzir sem carta

Duas pessoas, com 30 e 29 anos de idade, foram detidas pela PSP, por condução automóvel sem documento que as habilitasse para tal.
Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial de vila Nova de Famalicão.
Duas pessoas, com 30 e 29 anos de idade, foram detidas pela PSP, por condução automóvel sem documento que as habilitasse para tal.
Os detidos foram notificados para comparecerem no Tribunal Judicial de vila Nova de Famalicão.
Este fim de semana, nas cidade de Famalicão, Braga e Barcelos, a PSP deteve quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e 44 anos, pelo crime de desobediência.
No decurso de uma fiscalização, os suspeitos recusaram-se a efetuar o teste do álcool. Foram, depois, notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.
A CDU diz que não basta ter o maior orçamento de sempre (256 milhões de euros), que é preciso «uma mudança de rumo estratégico» que tenha outras prioridades em linha de conta. Para a CDU, o município não está a dar a devida resposta aos problemas de falta de habitação; refere que os transportes públicos não têm os horários e as rotas que importam à maioria das pessoas e que não está a ser feito o suficiente na área do ambiente, especialmente na despoluição dos rios.
Por isso, na próxima reunião da Assembleia Municipal, a CDU vai votar contra as grandes opções do plano e orçamento.
Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Sílvio Sousa coordenador do Grupo Municipal da CDU, disse que as opções desta coligação PSD/CDS-PP que governa o município não servem os interesses dos famalicenses. Além das razões já mencionados, o dirigente comunista refere que os impostos e taxas não promovem «um modelo de justiça social. Acrescenta que ao nível das despesas municipais «continua a crescer o recurso à aquisição de serviços externos e à subcontratação, enquanto persistem a ausência de medidas na valorização dos trabalhadores municipais», mencionou.
Na análise da CDU, Famalicão continua a ser um concelho marcado por «profundas assimetrias territoriais». Além de criticar as prioridades, Sílvio Sousa frisou que o concelho não cresce ao mesmo ritmo, com «défice» para freguesias como Gondifelos, Cavalões e Outiz, também a União de Freguesias de Arnoso, Nine, entre outras.
A PSP deteve, na cidade de Vila Nova de Famalicão, duas pessoas, com 63 e 46 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetidos ao teste, acusaram uma TAS de 1,58 e 1,25 g/l no sangue, respetivamente.
Foram notificados para comparecerem junto do Tribunal.
A procissão solene do Senhor dos Passos, em Vale de S. Cosme, realiza-se na tarde do dia 22 de fevereiro, a partir das 14h30. Este momento, de forte tradição nesta comunidade paroquial, será acompanhado pela fanfarra dos escuteiros e pela Banda Marcial de Arnoso. Ao longo da procissão serão proferidos os sermões do Pretório, do Encontro e do Calvário.
Antes, na manhã deste dia, às 9h30, celebra-se eucaristia solene, na igreja paroquial.
Depois de eliminado das competições europeias, no passado sábado, em Itália, diante do Monza, a equipa de Jorge Ferreira prepara o duplo confronto com o OC Barcelos que vai acontecer esta semana, sempre no Parque das Tílias
Esta quarta-feira, o jogo é da décima quinta jornada campeonato nacional, às 21 horas; no sábado, às 18 horas, é para os oitavos de final da Taça de Portugal.
Duas partidas de elevado grau de exigência para o conjunto ribadavense diante de uma das melhores equipas nacionais. Para o OC Barcelos também se adivinham dificuldades, pela postura competitiva que o Riba d´Ave empresta aos seus jogos, seja contra que adversário for.
Oito medalhas e o quarto lugar coletivo no Póvoa de Varzim International Meeting é o resultado alcançado pelo GD Natação na competição que decorreu no passado fim de semana.
A equipa famalicense foi a segunda melhor portuguesa, com 341 pontos; quanto a medalhas foi sexta entre as equipas participantes.
Em termos individuais, Francisco Araújo Silva foi uma das figuras da competição, obtendo a quarta melhor performance masculina em pontos. O nadador venceu os 100 e 200 metros costas; igual resultado foi alcançado pela estafeta mista 4x50m livres. Francisco Araújo Silva foi segundo nos 50 metros costas, tal como Leonardo Freitas Fernandes, nos 200 metros bruços.
Rodrigo Ferreira Pereira foi terceiro nos 200 metros livres, Afonso Carvalho Monteiro, nos 400 estilos, e a estafeta mista nos 4x50m estilos.