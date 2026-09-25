Esta sexta-feira, o Posto Territorial de Vila Nova de Famalicão da GNR identificou dois indivíduos, de 28 e 33 anos, por tentativa de furto de gasóleo no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Depois do alerta dado por um popular, os militares foram ao local e encontraram os dois homens junto a uma máquina industrial, preparando-se para furtar gasóleo.

Desta ação da GNR foram apreendidos cinco bidões de plástico; uma mangueira de plástico; um par de luvas; uma mochila; e ferramentas manuais para efetuar o furto.

Os suspeitos foram identificados, constituídos arguidos e os factos comunicados ao DIAP de Vila Nova de Famalicão.