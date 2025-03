Famalicão: Aparatoso despiste com capotamento no Louro

Ao final da tarde deste domingo, a equipa feminina conseguiu a terceira vitória em 17 jornadas da Liga BPI e, assim, continua com boas sensações na luta pela manutenção no principal campeonato nacional feminino.

Em casa do Torrense, as famalicenses beneficiaram de um autogolo, aos 16 minutos, e, na segunda parte, aos 77 minutos, Paulina Sollis fez o segundo de grande penalidade.

Ao décimo primeiro minuto de compensação o Torreense conseguiu reduzir o marcador.

Foi uma partida com algumas incidências, desde logo com duas atletas (uma de cada equipa) expulsas e um lance que obrigou a árbitra a reverter uma grande penalidade, a favor das locais, depois de ir ao VAR.

Agora, com 10 pontos, o Famalicão subiu ao décimo lugar a quatro do play-off, ocupado pelo Estoril que, na próxima jornada, visita Famalicão.